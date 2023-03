Teleprompter online: veja como usar versão para PC do equipamento

É possível transformar seu monitor em um teleprompter por meio do site Teleprompter Online. A ferramenta funciona de forma semelhante ao equipamento, usado por profissionais que trabalham diante de câmeras para exibir textos em uma tela espelhada, de forma que possam lê-los enquanto gravam a fala. Entre os recursos do teleprompter para PC estão alterar a velocidade do texto; aumentar ou diminuir a fonte; e pausar e reiniciar a apresentação a qualquer momento. Também é possível gravar áudios. A seguir, veja passo a passo como usar o teleprompter online.