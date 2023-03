Teste de velocidade da internet: saiba como medir pelo celular

É possível fazer teste de velocidade de forma gratuita pelo celular usando o aplicativo Speedtest, disponível para Android e iPhone (iOS). A plataforma analisa dados como a velocidade de download, upload e a latência (ping) do sinal, e é ideal para verificar se os números entregues pela operadora estão alinhados com os serviços contratados. O resultado pode ser compartilhado em redes sociais. No tutorial a seguir, veja como medir a velocidade da internet pelo celular com o Speedtest. O procedimento foi feito em um Android, mas o passo a passo é semelhante no iPhone .