Tomorrowland Brasil 2023: veja lineup e como comprar ingressos

Os ingressos para o Tomorrowland Brasil 2023 já estão disponíveis no site oficial do evento. O festival vai acontecer durante os dias 12, 13 e 14 de outubro no Parque Maeda, em Itu, São Paulo — vale lembrar que o 12 de outubro cai em uma sexta-feira e é feriado. O lineup contará com nomes como Alok, Aline Rocha, Steve Angello, Tiësto e Martin Garrix, e é possível comprar pacotes para os três dias ou ingressos separados para cada dia. Além disso, você ainda pode escolher entre adquirir área VIP ou ingresso normal. Confira, a seguir, os valores dos ingressos e como comprar o ticket para o Tomorrowland Brasil 2023.