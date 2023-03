Truque ensina a usar ChatGPT no Gmail para reescrever e-mails; aprenda

O ChatGPT for Gmail é uma extensão que utiliza o ChatGPT para editar e desenvolver e-mails enviados pelo correio eletrônico do Google. O recurso se apresenta na forma de um pequeno ícone na janela de conversa do Gmail e, ao ser utilizado, enriquece a mensagem que está sendo escrita. O usuário pode utilizar a ferramenta tanto para reescrever o conteúdo quanto para começar textos do zero a partir de comandos — nas duas opções, é importante especificar o idioma. A extensão está disponível para Google Chrome, Microsoft Edge e Firefox e pode ser baixada na loja de aplicativos do seu navegador. A seguir, veja como utilizar a extensão ChatGPT for Gmail para reescrever e-mails com inteligência artificial (IA).