Valores a receber: saques começam hoje; saiba resgatar dinheiro esquecido

O resgate do dinheiro esquecido em bancos pode ser solicitado a partir das 10h desta terça-feira (7), por meio do site do Sistema Valores a Receber (SVR), do Banco Central do Brasil. Ao todo, são R$ 6 bilhões a serem distribuídos entre 38 milhões de CPFs e 2 milhões de CNPJs. Para fazer a consulta e solicitar o saque, basta acessar "valoresareceber.bcb.gov.br/publico" e informar o número do seu CPF ou CNPJ da sua empresa. Após visualizar o valor exato a receber, o cidadão deve fazer login com sua conta gov.br e escolher uma chave Pix, meio pelo qual será feita a devolução. Os bancos e demais instituições financeiras têm até 12 dias úteis para devolver o dinheiro.