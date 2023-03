Vasco x Flamengo: como assistir ao clássico na CazéTV ou Twitch

O clássico entre Vasco da Gama e Flamengo, pela semifinal do Campeonato Carioca de 2023, será transmitido de graça e com exclusividade pela equipe do streamer Casimiro Miguel. Após a vitória do rubro-negro por 3 a 2 no jogo de ida, a vaga na grande decisão do estadual será definida neste domingo (19), a partir das 18h, no Maracanã. Confira, a seguir, o passo a passo de como assistir ao vivo a todos os lances da partida nos canais CazéTV ou Casimito — disponíveis no YouTube e na Twitch, respectivamente.