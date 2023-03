WhatsApp com tela verde? App fica 'bugado' no Android; veja o que fazer

O WhatsApp ficou com a tela verde em alguns celulares Android desde a noite desta sexta-feira (10). Durante o erro, usuários não conseguiram visualizar suas mensagens, já que o app exibia apenas as notificações. As reclamações apareceram tanto no Twitter quanto no Downdetector, site que monitora o status de conexão de diversos serviços online. Vale lembrar que a tela verde no WhatsApp atingiu, sobretudo, usuários da versão Beta.

Apesar do problema, os próprios usuários encontraram uma solução. Segundo relatos no Twitter, o software voltou ao normal em duas situações: ao girar a tela para a horizontal ou mudando o idioma do aplicativo para o inglês. Veja como resolver o erro dessas duas maneiras no passo a passo a seguir.

Os relatos no Twitter mostram a página inicial do WhatsApp sem as mensagens listadas, exibindo apenas as notificações e as diferentes áreas do app. O problema está relacionado a uma atualização do WhatsApp Beta, atingindo quem tem a opção selecionada na Google Play Store.

Apesar do erro, alguns usuários conseguiram contornar a situação de maneiras simples, e a solução foi sugerida algumas vezes na própria rede social. A mudança de idioma, por exemplo, apareceu em alguns tuítes, mas girar a tela para a horizontal também foi uma opção dada por quem já havia resolvido a questão.

Como mudar o idioma do WhatsApp para inglês

Passo 1. Abra as configurações do aplicativo a partir do menu disponível nos três pontinhos, como na imagem;

Passo 2. Selecione a opção "Idioma do aplicativo" para abrir as opções disponíveis. Procure pela opção 'English' para prosseguir;

Pronto! Ao selecionar o inglês, o aplicativo atualiza o idioma e resolve o problema da tela verde.

Como girar a tela para a horizontal

Passo 1. Deslize o dedo na tela para baixo desde a borda de cima para abrir o menu superior do Android. Depois, arraste novamente para baixo para exibir as configurações rápidas;

Passo 2. Selecione a opção "Retrato", que mudará para "Rotação automática" imediatamente;

