WhatsApp: como encontrar empresas próximas a você usando o aplicativo

O WhatsApp permite encontrar empresas próximas ao usuário por meio do recurso “Empresa”, disponível na versão do aplicativo para Android. Com a função, lançada no ano passado, é possível buscar por categorias como restaurantes, hotéis e academias. O usuário ainda pode refinar a busca filtrando pelos estabelecimentos abertos agora e pelos que têm catálogo disponível. Para conversar com a empresa, basta tocar sobre a foto dela. O WhatsApp exibe também o horário de funcionamento do estabelecimento e a distância deste para a localização do usuário. Ainda não há previsão para a chegada da função no app para iPhone (iOS). A seguir, veja como encontrar e conversar com empresas próximas a você usando o WhatsApp.