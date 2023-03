Yahoo! Mail: como entrar direto no e-mail sem precisar de login e senha

O Yahoo Mail não é o serviço online de e-mail mais usado, mas uma parcela considerável dos usuários não abre mão da caixa de entrada e faz login no Yahoo com frequência. Para evitar colocar a sua senha sempre que desejar checar os e-mails, veja neste tutorial do TechTudo o passo a passo de como entrar direto no e-mail sem precisar digitar o seu endereço, nome de perfil ou telefone. Lembrando que, em alguns casos, será necessário realizar a verificação de segurança em duas etapas. A dica é válida para os navegadores Chrome , Firefox , Opera , Safari e Microsoft Edge .

Para habilitar a função de gravar senhas no navegador do Google, clique no botão do canto superior direito, aquela com três linhas sobrepostas. No menu que se abrir clique em “Configurações”. Na página de configurações, vá descendo até chegar na seção “Senhas e formulários”. Por fim, marque a opção “Oferecer para salvar suas senhas da Web”. Quando você digitar a sua senha no Yahoo Mail, será gravada e entrará automaticamente da próxima vez.

No Firefox o procedimento de fazer login direto no Yahoo Mail é similar. Acesse o menu do navegador clicando no botão com três linhas sobrepostas. Depois em “Opções”, simbolizado por uma engrenagem. Na tela seguinte, verá que existem vários links numa coluna na esquerda. Clique em “Segurança” e, por fim, ative a caixa de seleção “Memorizar logins de sites”.

Já no navegador da Microsoft, clique no menu com três pontos que se encontra no canto superior direito da janela para realizar login direto no Yahoo Mail. No menu suspenso que aparecer toque em “Configurações”. Vá até Configurações Avançadas e habilite a opção “Oferecer para salvar senhas”, como mostra a imagem abaixo.

Ao abrir o Opera, aperte as teclas “Alt + P” para abrir a página de configurações. Nas opções da esquerda, clique em “Privacidade e segurança”. Busque pela seção “Senhas” e habilite a opção “Perguntar se pode salvar senhas que uso na Web”. Agora, sempre que você digitar uma nova senha, o Opera vai perguntar se deseja ou não que o navegador memorize a senha.

No navegador da Apple o procedimento de fazer login no Yahoo Mail direto é um pouco mais complexo, exigindo dois passos. O primeiro é clicar no botão de engrenagem, localizado no canto superior direito da janela. Depois clique em “Preferências”. Na nova janela que se abrir clique em “Preenchimento automático” e marque a caixa de seleção “Senha e nomes de usuário”. Quando você for acessar a sua caixa de entrada, o Safari perguntará se você deseja “memorizar” a senha. Clique em "Sim" e confirme.

Em praticamente todos os navegadores, o procedimento de login direto no Yahoo Mail é bem simples e rápido. Mas cuidado! Apenas use esta função em seu computador pessoal. Se você habilitar este recurso em computadores públicos, como de lan houses, qualquer pessoa poderá entrar no seu e-mail e ver as suas mensagens.

