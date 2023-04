6 sites muito úteis que vão te ajudar a escolher filmes para assistir

Nem sempre é fácil escolher um filme ou uma série para assistir entre tantas opções disponíveis no serviços de streamings. Para alívio dos indecisos, sites gratuitos como A Good Movie to Watch e Just Watch ajudam a encontrar conteúdos nas plataformas de acordo com os gostos cinéfilos. As ferramentas permitem buscar produções usando diversos filtros, como ano de lançamento, gênero, humor e muito mais. O site Date Night Movie ainda ajuda casais a decidirem a qual filme assistir juntos, já que ele cria uma lista com títulos que agradem as duas pessoas.

Nas linhas a seguir, veja uma lista com os principais serviços de busca de filmes e séries para quando você estiver em dúvida sobre o que assistir. As plataformas levam em conta o catálogo das principais plataformas de streaming, como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e HBO Max.

1. A Good Movie to Watch

A Good Movie to Watch (https://agoodmovietowatch.com/) é uma plataforma em que usuários de diferentes serviços de streaming podem encontrar filmes ou séries para assistir. Com o botão “Uma sugestão aleatória”, é possível receber em segundos uma indicação para cada opção de streaming disponível. Clicando em “O melhor", os internautas podem definir filtros — como pontuação da equipe, humor, gênero, ano, linguagem e classificação etária — para receber sugestões que melhor se adequem às suas preferências cinéfilas.

A plataforma ainda permite selecionar a sua região para ver informações sobre o catálogo brasileiro. O ponto negativo é que, ao selecionar a opção “Brasil”, apenas os filmes e séries da Netflix são encontrados — ou seja, não é possível encontrar títulos que não estejam nesse serviço.

2. Date Night Movies

O Date Night Movies (https://datenightmovies.com/) é um site para que casais com gostos diferentes consigam decidir a qual filme assistir. A plataforma permite que duas pessoas definam suas produções cinematográficas favoritas e, a partir dessas escolhas, o software gera uma lista com títulos que possam agradar aos dois.

O funcionamento do Date Night Movies é bastante simples: é só digitar o nome do primeiro filme no campo indicado e o do segundo no outro. Automaticamente, a plataforma vai gerar uma lista com 24 títulos. Basta clicar na setinha à direita para conferir as outras sugestões. Você pode navegar pelas produções e selecionar uma delas para conferir a sinopse. Outra opção é clicar em “Combinação aleatória” para, como o nome sugere, o site gerar uma lista baseada em dois filmes aleatórios.

3. Taste

Taste (https://www.taste.io/) é uma comunidade online para cinéfilos compartilharem opiniões sobre seus filmes e séries favoritas. A plataforma está disponível na versão web e também em aplicativos para iPhone (iOS) e Android. Nela, ainda é possível pesquisar por títulos para ler a sinopse ou outros detalhes técnicos. No entanto, a função mais interessante do serviço é a sugestão de filmes, já que, logo ao se cadastrar, o site faz um quiz para entender o gosto do usuário e, assim, conseguir enviar melhores recomendações.

O JustWatch (https://www.justwatch.com/br) é outro site semelhante ao Taste. Disponível na versão web e mobile, o serviço reúne uma grande lista de produções, permitindo selecionar uma delas para conferir informações técnicas e até clicar no link que direciona para o streaming em que o título está disponível. O grande diferencial do site é a possibilidade de usar filtros para encontrar novos filmes para assistir: se você gostar de filmes de terror antigos e quiser conhecer os melhores avaliados, por exemplo, pode filtrar por títulos do gênero lançados até 1970 e ainda definir um "rating" mínimo.

5. Pick a Movie for Me

O Pick a Movie for Me (https://pickamovieforme.com/) é uma plataforma de recomendação de filmes bem simples e intuitiva. Para utilizá-la, basta clicar no botão “Comece agora” e responder a seis perguntas para uma sugestão ser exibida na tela. Também é possível conferir o trailer e sinopse de cada obra ou, se preferir, clicar no botão “Pesquise no Google” para ser direcionado à página do buscador.

A base de dados do site inclui 754 filmes e 20 gêneros, mas o usuário recebe apenas uma recomendação por vez. Se não gostar da sugestão, basta clicar no botão “Obter outra recomendação” para receber uma nova indicação.

6. Decider

Por fim, o Decider (https://decider.com/what-to-watch/) é uma plataforma atualizada diariamente com sugestões de filmes e programas de TV. O grande diferencial do site é poder filtrar por "humor" (mood), sendo possível receber recomendações para quando você está se sentindo romântico, nostálgico, de coração partido ou mesmo querendo rir. Além disso, os usuários também podem filtrar pelo streaming em que o título está disponível ou pelo seu gênero.

