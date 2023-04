AirPods não carrega? Veja cinco dicas para resolver o problema

Quando os AirPods não carregam, existem algumas alternativas que podem resolver o problema. Se o fone de ouvido Bluetooth da Apple estiver com muita sujeira em seu corpo ou na caixinha de carregamento, a conexão entre as duas partes pode ser comprometida, o que atrapalha a recarga. Pode ser também que o gadget não esteja atualizado com a última versão do firmware da marca, o que compromete seu pleno funcionamento. Ainda, é possível que o fio de carregamento do estojo esteja com mau contato.

Se os seus AirPods não estão carregando, confira a lista que o TechTudo preparou com cinco dicas para te ajudar a solucionar a questão e retomar o uso do seu fone. A maioria das dicas podem ser testadas em casa, sem a ajuda de um técnico autorizado. As orientações também valem para modelos como AirPods Pro e AirPods Pro 2.

1. Confira a bateria da caixinha

Se os seus AirPods estão com problema para carregar, cheque a bateria da caixinha onde o fone fica guardado. O pequeno estojo é responsável pelo carregamento do acessório e pode influenciar no funcionamento do aparelho. É importante que a caixa esteja com pelo menos 50% da carga para poder recarregar seu fone de ouvido perfeitamente.

O ideal é que a caixinha ande sempre carregada, se possível com a bateria em 100%. Caso isso não seja possível, o usuário deve garantir a recomendação mínima de carga mínima indicada pela fabricante. Só assim a peça terá capacidade para recarregar os AirPods e fazê-los funcionar novamente.

2. Verifique as conexões

Outro problema que pode acontecer com o carregamento dos AirPods é a falha na conexão. Nestas situações, é provável que o fone de ouvido esteja com mau contato dentro do estojo ou que o cabo conectado à caixinha tenha algum defeito. Em ambas as situações, é possível testar em casa, sem ir a um técnico autorizado.

Para isso, você pode tentar encaixar o fone de ouvido de outra forma na caixinha e checar se o carregamento funciona em algum momento. Caso seu cabo de carregamento esteja quebrado ou com mau contato, a alternativa é comprar outro fio original da Apple para fazer um novo teste.

3. Atualize o firmware

Assim como os smartphones, os fones de ouvido sem fio também requerem atualizações de sistema. Com os AirPods não é diferente, e por isso é importante verificar se existe algum update da Apple para o modelo em uso que ainda não tenha sido instalado. Caso o fone não esteja carregando, este pode ser o principal impasse.

Uma forma de ficar atento às atualizações é acompanhar os noticiários de tecnologia, como o TechTudo. Sempre que surgem alterações nos sistemas da Apple, os sites especializados informam com antecedência pela internet. Além disso, é bastante comum que a própria empresa envie comunicados por meio do seu telefone acerca da atualização.

4. Limpe os AirPods

Outro problema que impede o carregamento dos AirPods são agentes externos. Qualquer tipo de sujeira que invadir a porta de entrada do estojo pode dificultar a recarga dos fones de ouvido — principalmente poeira. Por isso, é fundamental mantê-los sempre limpos e bem protegidos.

Em algumas ocasiões, se os AirPods e sua caixinha estiverem muito sujos, pode ser necessário levá-los até uma assistência técnica. Realizar a limpeza interna por conta própria pode danificar o pequeno gadget. Por isso, certifique-se que a sujeira é externa e que não compromete a integridade do fone de ouvido.

5. Faça a redefinição de fábrica

Se todas as sugestões anteriores não funcionarem, uma última alternativa é redefinir as configurações dos AirPods. Isto faz com que o fone de ouvido volte a ser como veio de fábrica, sem nenhuma conexão feita pelo dono do acessório. Caso o problema tenha relação com atualização, por exemplo, pode ser que formatar resolva o problema.

Contudo, a indicação é que isso seja feito em último caso. Embora reconectar o fone de ouvido aos dispositivos não seja difícil, este procedimento gera algum trabalho e não necessariamente vai solucionar o problema de carregamento. Se o problema persistir, procure um técnico autorizado da Apple.

Com informações de Lifewire e Insider