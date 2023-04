Aucas x Flamengo: onde assistir ao jogo da Libertadores ao vivo

Aucas e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 19h, no horário de Brasília, pela Copa Libertadores 2023. A partida será a estreia do time rubro-negro na competição e é válida pela primeira rodada do Grupo A. Realizada no estádio Gonzalo Pozo Ripalda, o “Chillogallo”, em Quito, no Equador, a disputa será transmitida ao vivo pela internet por meio do Star+, que retransmite em tempo real o sinal da ESPN para usuários assinantes do streaming. Confira, a seguir, como assistir a Aucas e Flamengo online e ao vivo pelo Star+.