Áudio da smart TV atrasado? Veja como resolver e sincronizar imagem e som

Restaurar as configurações de fábrica e checar os cabos conectados ao aparelho também podem ajudar. Áudio da smart TV atrasado? O TechTudo ensina como sincronizar imagem e som na smart TV. O passo a passo foi realizado na LG UHD AI Thinq, mas as mesmas funções podem ser encontradas em outras marcas e modelos de TV.

Passo 1. Encontre o botão de “Menu” no controle remoto da Smart TV e pressione. Na tela, serão exibidas as configurações. Navegue até a opção “Som” e confirme;

Passo 4. Usando as setas do controle remoto, ajuste o índice de atraso de áudio, com o marcador que aparece na tela. Veja se o som é ajustado com a imagem e confirme quando estiver tudo certo.