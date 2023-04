Barbie Selfie Generator: como criar o seu pôster do filme da Barbie

É possível criar um pôster personalizado do filme da Barbie com o site Barbie Selfie Generator. O longa, que será lançado em julho deste ano, ganhou um novo trailer na terça-feira (4) e lotou as redes sociais com memes e imagens customizadas criadas pelos fãs. A ferramenta para a criação do "Barbie movie poster" é gratuita e pode ser acessada pelo navegador do seu PC ou do seu celular. O TechTudo preparou este passo a passo de como criar a sua própria foto "This Barbie is". A seguir, confira como usar o template da Barbie.