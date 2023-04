Caiu água no teclado do notebook? Veja o que fazer

Deixar cair água no teclado do notebook ou outros líquidos, como café, refrigerante e sucos, é uma situação corriqueira. Mas, apesar de desesperadora em um primeiro momento, é um problema fácil de ser resolvido, que, na maioria das vezes, não causa danos permanentes no computador. É possível resolver a questão de água no teclado apenas com materiais disponíveis em casa. Caiu água no teclado do notebook? O TechTudo ensina o passo a passo para secar e limpar o aparelho.