Call of Duty: Modern Warfare 2: como jogar multiplayer grátis no feriado

Jogadores poderão baixar e jogar sem custos todos os modos online do game, que contam com mais de 10 mapas e 12 categorias. Vale lembrar que, atualmente, o título está em sua terceira temporada multiplayer, chamada Blackcell, que oferece vários itens de personalização. Veja, a seguir, como baixar e jogar COD: MW2 de graça.

Multiplayer de Call of Duty: Modern Warfare 2 está de graça até 26 de abril; veja como jogar online — Foto: Divulgação/Activision

