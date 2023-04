Cartão de Páscoa para colorir: saiba baixar desenhos pelo celular

É possível encontrar cartão de Páscoa para colorir usando o aplicativo Páscoa para Colorir, disponível para Android. A ferramenta disponibiliza vários desenhos em branco para pintar no celular ou imprimir com ilustrações de coelhinhos e ovos de chocolate, sendo uma ferramenta interessante para crianças e para professores de turmas iniciais, que podem usar a opção como atividade de aula. No celular, o usuário pode usar diferentes ferramentas de pintura, como pincel, spray, lápis e balde de tinta. Confira, a seguir, como baixar e encontrar desenhos de Páscoa pelo celular.