Cartola 2023: como usar a escalação automática para montar seu time

O Cartola vai ter nova temporada e, nela, os jogadores do fantasy game poderão recorrer à escalação automática para montar o time. A nova funcionalidade, que fica disponível até o fechamento do mercado, a um minuto do primeiro jogo da rodada, é uma opção para ajudar cartoleiros que esquecerem de escalar as equipes e precisarem correr contra o tempo. Vale destacar, contudo, que ela preenche as posições de forma aleatória, considerando o esquema tático escolhido, o patrimônio disponível e os atletas prováveis no momento.

Confira, a seguir, o passo a passo para saber como usar a escalação automática no Cartola. O tutorial foi realizado pelo site do fantasy game da Globo via navegador, mas o processo é basicamente o mesmo no aplicativo disponível para celulares Android e iPhone (iOS).

Como montar seu time com a escalação automática

Passo 1. No Dashboard do Cartola, aperte o botão "Escalar meu time" (ou semelhante), localizado no centro da tela, ou "Escalação", no canto superior esquerdo;

Passo 2. Na tela de escalação, selecione a formação de sua preferência e, depois, toque na imagem do raio, abaixo do banco de reservas;

Passo 3. Confirme pressionando o botão "Gerar escalação automática". O sistema vai escalar os 11 jogadores e o técnico conforme o número de cartoletas disponíveis e nomes que estão prováveis;

Passo 4. Você pode fazer alterações através de uma nova escalação automática ou de maneira manual. No segundo caso, basta passar o cursor do mouse em cima da foto de um dos jogadores e tocar no ícone de "X";

Passo 5. Em seguida, compre o atleta que você deseja colocar no lugar;

Passo 6. Ainda é necessário fazer a escolha obrigatória do capitão. Então, com o mouse mais uma vez sobre a foto do jogador, selecione o ícone de "C";

Passo 7. A escalação do banco de reservas continua opcional e manual. Caso queira, faça-a antes de tocar em "Confirmar escalação" para finalizar;

Passo 8. Pronto! Seu time já está escalado para a rodada do Cartola.

