Cartola Express 2023: como escalar seu time e ganhar dinheiro jogando

O Cartola Express 2023 já está disponível para jogar visando a disputa do Campeonato Brasileiro, que começa no sábado (15). O fantasy game do Cartola FC conta com diferentes regras e disputas para o player escalar seu time e tentar faturar dinheiro. Para a primeira semana do Brasileirão, o portal contará com uma premiação total de R$ 450 mil, sendo R$ 300 mil o valor principal. Nesta edição, o site do jogo ainda apresenta uma interface renovada, com reformulação do layout, alterações na gameplay e a possibilidade de entrar em "mini disputas".