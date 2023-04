CBLOL 2023 (1° Split): como comprar ingressos para a grande final

Os playoffs do CBLOL 2023 (1° Split) e do CBLOL Academy 2023 (1° Split) estão se aproximando da grande final. Enquanto a do CBLOL acontece em 15 de abril, a do Academy ocorre no dia 22 do mesmo mês. Conforme explicado pela Riot Games , os ingressos para ambas as decisões serão vendidos de forma separada das outras fases dos playoffs. Assim, os interessados poderão adquirir entradas pelo Ticket360 nesta quarta-feira (5), a partir de 13h (horário de Brasília).

Para quem não quiser perder a chance de garantir a entrada, uma fila virtual será liberada a partir das 9h. O preço dos ingressos é de R$ 80 (inteira) ou R$ 40 (meia-entrada), e o jogo acontecerá na Arena CBLOL, em São Paulo. Veja, a seguir, mais detalhes sobre a compra de ingressos e um tutorial de como se registrar no Ticket360.

Veja como comprar ingressos para as finais do CBLOL e do CBLOL Academy

Como criar sua conta no Ticket360

Passo 1. Entre no portal Ticket360 (ticket360.com.br/). Depois, toque no ícone localizado no canto superior direito;

Primeiro passo para o cadastro no Ticket360 é entrar no site da plataforma;

Passo 2. Quando a nova janela abrir, vá em "Login";

Login no Ticket360 é feito através de menu localizado no canto superior direito da página;

Passo 3. Na página seguinte, é preciso colocar login e senha. Como ainda não possui conta, é necessário se registrar. Para isso, toque em "Cadastre-se";

Caminho para o cadastro no Ticket360, plataforma de venda de ingressos online;

Passo 4. Na janela de cadastro, complete os espaços em branco com informações como e-mail, nome, CPF, RG e outros dados. Opte por uma senha forte, sem combinações óbvias, e que possa se lembrar no futuro. Vale ressaltar que, logo abaixo dos campos de cadastro, há a opção de receber a newsletter do Ticket360, além de informações via SMS ou WhatsApp. Caso não queira receber tais informações, mantenha as opções desmarcadas;

Informações necessárias para o cadastro no Ticket360 incluem e-mail, CPF e RG;

Pronto, o registro foi realizado! Agora, basta fazer seu login no portal, procurar pela página do CBLOL no Ticket360 e aguardar pelo início da fila virtual na quarta-feira (5) a partir das 9h, no horário de Brasília.

Se tiver dificuldades em encontrar o CBLOL no portal, vá nas redes sociais da competição no Twitter (twitter.com/CBLOL) ou no Instagram (instagram.com/lolesportsbr/). O link para a compra será colocado nas redes para facilitar a procura.

Instagram e Twitter do CBLOL divulgarão o link exato para a compra dos ingressos na quarta-feira (5)

Recomendações para a compra

Além de criar a conta no Ticket360 antes do início da venda dos ingressos, a Riot Games divulgou outras dicas para não haver estresse quando o momento chegar. Para começar, entre na fila e não feche a página em questão, pois pode perder o lugar e ficar sem o ingresso. Além disso, quando começar a compra de ingressos, às 13h de quarta-feira (5), cheque com frequência a página, pois você será redirecionado automaticamente quando chegar sua vez. Haverá 10 minutos para concluir a transação, com um limite de dois ingressos por CPF.

Dias e horários das finais

Final do CBLOL 2023 (1° Split)

Sábado, 15 de abril, às 13h

Final do CBLOL Academy 2023 (1° Split)

Sábado, 22 de abril, às 13h