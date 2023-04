Hay Day , desenvolvido pela Supercell , é um jogo do gênero "fazendinha", que permite cuidar de plantações, alimentar animais e gerenciar atividades diversas. Todas essas ações geram pontos, que liberam novos níveis, ferramentas e itens ao longo da gameplay. Para a experiência ficar ainda mais divertida, é possível contar com amigos e grupos de vizinhança, que podem te ajudar a conseguir produtos, reviver árvores e completar missões das corridas.

O jogo permite adicionar até 500 amigos, e o passo a passo para isso pode ser feito de três maneiras diferentes. Vale lembrar que o game tem download gratuito para dispositivos móveis Android e iPhone (iOS). Confira, a seguir, como adicionar amigo no Hay Day.

Hay Day é um jogo do gênero fazendinha para dispositivos móveis Android e iPhone (iOS); saiba como adicionar amigos no game

Como adicionar amigo no Hay Day

Pela tag do usuário

Passo 1. Após logar no game, toque no ícone de amigos, localizado no canto inferior direito;

O menu de amigos está localizado no canto inferior direito do Hay Day

Passo 2. No menu de Amigos, pressione no ícone do livro;

O livro de Hay Day permite que usuários adicionem pesquisem tags de outras fazendas

Passo 3. No Livro de Amigos, há uma barra de pesquisa sinalizada por uma hashtag. Você deve escrever a tag do amigo nesse espaço e, então, tocar no botão amarelo “Pesquisar”. Nessa seção, também é possível encontrar a sua tag;

No Livro de Amigos de Hay Day, é possível fazer operações com a tag das fazendas

Passo 4. O game encontrará a fazenda referente à tag. Então, basta pressionar no botão verde “Adicionar Amigo”.

Após pesquisar a tag no Hay Day, basta tocar em "Adicionar Amigo"

Ao visitar uma fazenda

Passo 1. Ao visitar uma fazenda, pressione o símbolo de ">>", localizado no canto superior esquerdo, logo abaixo do nome da propriedade;

O menu de cada fazenda do Hay Day conta com um símbolo de ">>"

Passo 2. O comando abre um novo menu e você deve pressionar o botão de "+", sinalizado como "Adicionar amigo";

No menu secundário do Hay Day, selecione a opção "Adicionar amigo"

Passo 3. O jogo pede para que o usuário confirme a operação. Para isso, basta pressionar "Sim" e aguardar para que a solicitação de amizade seja enviada.

Para finalizar, basta selecionar "sim" na barra de Hay Day

Por meio da Supercell ID

Passo 1. Após entrar no game, toque no ícone de três barras horizontais, localizado no canto superior esquerdo, abaixo do nível da fazenda. Em seguida, aperte no botão de “Configurações”;

Acesse o menu de configurações em Hay Day para acessar o Supercell ID

Passo 2. Na barra superior do menu de Configurações, está a aba do Supercell ID. Faça o login ou, se já estiver logado, toque no botão azul “Conectado”;

Acesse a aba do Supercell ID em Hay Day para adicionar amigos

Passo 3. Ao entrar no Supercell ID, você será automaticamente direcionado para a aba de Amigos. Para adicionar um fazendeiro, toque em “Adicionar” ou no botão sinalizado com o símbolo de “+”;

No menu de Amigos do Supercell ID, há dois modos de adicionar um novo amigo

4. Para finalizar a operação, é preciso escolher entre "Escanear código QR" ou "Adicionar amigos do Hay Day", que deve exibir os amigos do Facebook, caso sua conta do Supercell ID esteja vinculada à rede social.

Escolha uma das opções disponíveis para finalizar a operação de adicionar amigos no Hay Day