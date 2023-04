Como apagar um vídeo republicado no TikTok

Apagar vídeos republicados no TikTok, aplicativo disponível para Android e iPhone (iOS), é algo que pode ser feito em passos rápidos, mas que pode gerar confusão em algumas pessoas. Isso porque, após atualizações, a opção para deletar esse tipo de postagem ficou escondida. O TechTudo mostra, no tutorial a seguir, como excluir vídeos republicados no TikTok. O passo a passo foi reproduzido no app para Android, mas vale também para a versão para iPhone.