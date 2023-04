A função "Arquivar" do Instagram tem o objetivo de “esconder” as publicações dos usuários, sem que elas sejam deletadas da conta definitivamente. Caso você não queira que uma foto seja exibida em seu feed, basta recorrer ao recurso, e o conteúdo desaparecerá da grade. Ele poderá ser recuperado a qualquer momento na seção 'Itens arquivados'. O que nem todos os usuários sabem, no entanto, é que Instagram oferece a possibilidade de arquivar todas as suas publicações de uma vez.

Com isso, não será necessário abrir cada imagem individualmente, tornando o processo mais rápido e fácil. No tutorial a seguir, veja como "guardar" diversas fotos da rede social ao mesmo tempo através de passos simples.

Como arquivar todas as fotos do Instagram

Passo 1. Abra o aplicativo do Instagram e toque no ícone da sua foto de perfil, na parte inferior direita da tela. Em seguida, acesse os três tracinhos;

Passo 2. Selecione a opção "Sua atividade". Na tela seguinte, toque em "Fotos e vídeos";

Passo 3. Acesse a seção "Publicações". Pressione o dedo sobre as imagens que deseja arquivar e, em seguida, confirme a ação tocando em "Arquivar", na parte inferior esquerda da tela.

É possível arquivar todos os conteúdos também pelo Instagram Web?

Não é possível arquivar conteúdos pela versão web do Instagram. Até o momento, a opção de arquivar diversos conteúdos de uma vez só está disponível no aplicativo do Instagram, que pode ser instalado gratuitamente em celulares Android e iPhone (iOS).

Os itens arquivos são excluídos ou podem ser recuperados?

Todos os itens arquivados pode ser recuperados posteriormente pela seção "Itens arquivados", disponível no menu sanduíche da plataforma. Para acessá-la, basta acessar os três tracinhos do perfil, clicar em "arquivar" e selecionar os stories, fotos ou streams arquivados.

É possível arquivar diversos Reels de uma só vez?

Não, a possibilidade de arquivar todas as publicações de uma vez está disponível somente para fotos. Para arquivar um Reels, será necessário abri-lo, tocar no ícone de três pontos e selecionar a opção 'Arquivar' - logo, o processo deverá ser feito individualmente. Contudo, a plataforma oferece a possibilidade de excluir diversos vídeos simultaneamente.

Os conteúdos poderão ser recuperados em até 30 dias através da opção 'Excluídos recentemente'. Após o período, serão deletados definitivamente da conta. A seguir, veja como excluir diversos Reels de uma só vez no Instagram.

Passo 1. Abra o app do Instagram e toque no ícone da sua foto de perfil, na parte inferior direita da tela. Selecione o menu sanduíche;

Passo 2. Toque em "Sua atividade" e, em seguida, acesse a seção "Fotos e vídeos";

Passo 3. Em "Vídeos do Reels", toque e pressione o dedo sobre todos os conteúdos que deseja apagar - ao serem selecionados, eles exibirão o ícone azul;

Passo 4. Após fazer a seleção, toque em "Excluir". Na tela seguinte, confirme a ação tocando novamente em "Excluir" na caixa de diálogo.

É possível excluir todas as fotos de uma só vez?

Sim, também é possível deletar diversas fotos de uma só vez, sem precisar removê-las individualmente. As imagens poderão ser recuperadas em até 30 dias na seção 'Excluídos recentemente. Após o período, serão apagadas definitivamente da conta.

A seguir, confira o tutorial ilustrado para excluir todas as fotos do Instagram ao mesmo tempo.

Passo 1. Acesse o ícone de sua foto de perfil e, na tela seguinte, toque no menu de três linhas;

Passo 2. Na seção "Sua atividade", selecione a opção "Fotos e vídeos";

Passo 3. Toque e pressione o dedo sobre as opções que deseja apagar. Selecione o botão "Excluir", na parte inferior da tela. Na caixa de diálogo, toque novamente em "Excluir" para confirmar a ação.

É possível arquivar conversas na rede social?

Não é possível arquivar chats no Instagram. Eles somente poderão ser apagados de forma definitiva. Contudo, existe um truque para retirar determinadas conversas da caixa principal de mensagens, através da opção 'Restringir'. Confira o passo a passo a seguir.

Passo 1. Na página inicial do Instagram, selecione o ícone do Messenger para abrir suas mensagens diretas. Toque sobre o chat do usuário que deseja restringir;

Passo 2. Toque sobre o nome do usuário para abrir a seção "Detalhes". Em seguida, selecione a opção "Restringir";

Passo 3. Confirme a ação tocando em "Restringir conta" . Após o processo, as mensagens do usuário deixarão a página principal e só poderão ser acessadas em "Solicitações".

É possível arquivar destaques?

Não, os destaques só poderão ser excluídos definitivamente do Instagram. A seguir, confira o passo a passo para realizar o processo.

Passo 1. Abra o aplicativo do Instagram e toque no ícone da sua foto de perfil. Em seguida, acesse o menu sanduíche;

Passo 2. Selecione "Sua atividade" e toque em "Fotos e vídeos";

Passo 3. Selecione a seção "Destaques" e localize o conjunto de stories que deseje apagar;

Passo 4. Toque e pressione o dedo sobre os destaques que deseja apagar e toque em "Excluir", na parte inferior da tela. Em seguida, confirme a ação tocando novamente em "Excluir".

Vale ressaltar que, apesar de deletar os destaques definitivamente, os stories continuarão salvos automaticamente em "Arquivos de stories". Ou seja, você perderá a seleção exibida em seu perfil, mas os conteúdos individuais ainda estarão disponíveis em sua conta.

Com informações de Instagram

