Como assistir ao lançamento do satélite ViaSat-3 Americas nesta sexta

A empresa de telecomunicações ViaSat se prepara para lançar o satélite ViaSat-3 Americas nesta sexta-feira (28), com transmissão ao vivo pela internet. Pessoas do mundo inteiro poderão acompanhar todos os momentos a partir das 20h15. Esta será a terceira tentativa da missão, já que ocorreram adiamentos na quarta (26) e na quinta-feira (27) por causa do mau tempo.

A expectativa é de que o voo em si comece às 20h30 a partir do Centro Espacial Kennedy, em Cabo Canaveral. Ele fica na Flórida, nos Estados Unidos. Considerado o satélite mais poderoso do planeta, o ViaSat-3 irá operar na região das Américas. No Brasil, a conexão deve beneficiar principalmente zonas rurais, conforme revelou o diretor-geral da empresa, Leandro Gaunszer, em entrevista ao TechTudo.

2 de 3 ViaSat 3 em fábrica da Boeing — Foto: Divulgação/ViaSat ViaSat 3 em fábrica da Boeing — Foto: Divulgação/ViaSat

Como ver a missão da SpaceX com o ViaSat-3 Americas

Toda a missão de lançamento será feita pela SpaceX, empresa de exploração espacial do bilionário Elon Musk. A transmissão será feita pelo canal oficial da empresa no YouTube. Basta dar play no quadro abaixo para assistir à saída do ViaSat-3 Americas ao vivo. A expectativa é de que ocorre uma extensiva cobertura também nos perfis da ViaSat e da SpaceX nas demais redes sociais.

Este será o primeiro de três satélites que entrarão em órbita para cobrir todas as regiões do planeta. No caso do ViaSat-3 Americas, a capacidade de transmissão de dados beira 1 Terabit por segundo (mais de 1.000 Gigas ou 1 milhão de Megas).

A ViaSat já possui serviço de internet no Brasil, com uso de outro satélite. O serviço atual custa entre R$ 179 e R$ 400 mensais, a depender da velocidade e da franquia de dados. Ainda tem a instalação, que sai por cerca de R$ 100. Um novo portfólio deve ser apresentado no segundo semestre para tirar proveito da conexão do ViaSat-3 Americas.

Cresce o interesse por internet satelital

3 de 3 Teste de conexão via satélite do iPhone 14 em San Francisco, nos EUA — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Teste de conexão via satélite do iPhone 14 em San Francisco, nos EUA — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O interesse pela conexão via satélite tem aumentado nos últimos anos. A linha do iPhone 14, por exemplo, oferece a funcionalidade. É preciso estar num ponto do mapa com visão livre do céu. Caso contrário, não ocorre a ligação entre o dispositivo e o equipamento em órbita.