Como assistir ao MET Gala 2023: veja horário, tema, tapete vermelho e mais

O Met Gala 2023 acontecerá na segunda-feira, dia 1° de maio. A festa de luxo arrecada fundos para o Costume Institute do Metropolitan Museum of Art (MET), em Nova York, marcando a abertura de sua exposição anual de moda. O tema da noite será em homenagem a Karl Lagerfeld, um estilista alemão que esteve à frente de grandes marcas, como Chanel, Fendi e Chloé, além de ter criado sua própria grife. Lagerfeld faleceu em 2019, aos 85 anos, sendo constantemente lembrado por suas contribuições artísticas. A transmissão ao vivo do evento será realizada pelo site da Vogue americana, com início às 19 horas pelo horário de Brasília.

Os anfitriões do ano serão Penélope Cruz, Michaela Coel, Roger Federer, Dua Lipa e Anna Wintour. Além disso, espera-se a presença de aproximadamente 600 convidados, incluindo celebridades, artistas e personalidades do mundo da moda – apesar da lista ser sigilosa, a expectativa é que grandes nomes compareçam ao evento, como Beyoncé, Rihanna, Lady Gaga, Blake Lively e Sarah Jessica Parker. A seguir, veja como acompanhar a transmissão do Met Gala 2023 pelo computador e pelo celular.

1 de 7 Met Gala 2023 acontece na segunda-feira — Foto: Reprodução/TechTudo Met Gala 2023 acontece na segunda-feira — Foto: Reprodução/TechTudo

Como assistir ao Met Gala 2023 pelo computador

Passo 1. Acesse o site da Vogue americana (vogue.com) e, no banner do evento, clique em "Live on Vogue.com";

2 de 7 Site da Vogue fará transmissão ao vivo do Met Gala 2023, um dos maiores eventos do mundo da moda — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Site da Vogue fará transmissão ao vivo do Met Gala 2023, um dos maiores eventos do mundo da moda — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Passo 2. No player de vídeo que será disponibilizado, selecione o botão "Watch Now";

3 de 7 Após o início do evento, bastará clicar em ‘Watch Now’ para acompanhar a transmissão — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Após o início do evento, bastará clicar em ‘Watch Now’ para acompanhar a transmissão — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Passo 3. Caso deseje receber um alerta no início do evento, toque na opção "Notify Me";

4 de 7 É possível cadastrar-se no site da Vogue para receber um alerta quando o Met Gala 2023 começar a ser transmitido — Foto: Reprodução/Mariana Tralback É possível cadastrar-se no site da Vogue para receber um alerta quando o Met Gala 2023 começar a ser transmitido — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Passo 4. Insira seu e-mail no campo indicado e confirme clicando em "Sign me up".

5 de 7 Fazendo cadastro no site da Vogue para receber notificações sobre o Met Gala 2023, que acontecerá no dia 1° de maio — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Fazendo cadastro no site da Vogue para receber notificações sobre o Met Gala 2023, que acontecerá no dia 1° de maio — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Como assistir ao Met Gala 2023 pelo celular

Passo 1. Acesse o site da Vogue americana no seu celular (vogue.com) e selecione a opção "Live on Vogue.com". Em seguida, toque no botão "Watch Now";

6 de 7 Ao tocar em ‘Watch Now’, será possível acompanhar a transmissão ao vivo do Met Gala pelo celular — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Ao tocar em ‘Watch Now’, será possível acompanhar a transmissão ao vivo do Met Gala pelo celular — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Passo 2. Para receber notificações sobre o evento, toque no botão "Notify Me". Digite seu e-mail no espaço indicado e finalize em "Sign me up".

7 de 7 Em poucos passos, é possível fazer o cadastro no site da Vogue pelo celular, com o objetivo de receber alertas sobre o evento — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Em poucos passos, é possível fazer o cadastro no site da Vogue pelo celular, com o objetivo de receber alertas sobre o evento — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Com informações de Vogue

