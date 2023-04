Como ativar o teclado virtual no PC com Windows

É possível ativar o teclado virtual no PC facilmente por meio da seção de configurações do Windows. A ferramenta simula a interface de um teclado tradicional e permite que os usuários digitem textos sem utilizar o periférico. No Windows 10, sistema operacional utilizado para a reprodução do tutorial abaixo, a funcionalidade pode ser ativada nas opções de facilidade de acesso ou a partir do atalho "Ctrl + Windows + O". Confira, no passo a passo a seguir produzido pelo TechTudo, como ativar e acessar o teclado virtual no PC ou notebook com Windows.