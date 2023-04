Como atualizar a placa de vídeo Nvidia GeForce

Confira, no tutorial abaixo, duas formas para atualizar o driver de qualquer placa de vídeo GeForce, da Nvidia . A primeira dica é por meio do site oficial da fabricante, enquanto a segunda é usando o app GeForce Experience . Vale citar que o TechTudo já ensinou como atualizar o driver de placas de vídeo Nvidia para Ray Tracing .

Você já criou um gameplay? Comente no Fórum do TechTudo.

Passo 2. Aqui, há duas formas de localizar seu driver: você pode navegar entre as seções e localizar o tipo, série e família da sua placa de vídeo. É necessário um conhecimento prévio do seu equipamento para realizar o download correto do driver. Caso não saiba exatamente qual sua placa de vídeo, vá para o próximo passo;

Passo 3. A outra forma para baixar o driver é utilizando a Opção 2 do site da Nvidia. Isso faz com que a ferramenta identifique o modelo de sua placa de vídeo e qual o melhor driver para ela com base no seu sistema operacional. Para utilizar essa opção, clique no botão "Drivers para Gráficos" e aguarde a varredura do sistema. Feito isso, você poderá baixar o arquivo. Caso o recurso não apareça para você, tente a Pesquisa Avançada de Driver Oficial da Nvidia.