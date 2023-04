Como baixar Hay day no celular Android ou iPhone (iOS)

O título ainda permite curtir com amigos e vizinhos, trocar dicas e se ajudar mutualmente para construir fazendas incríveis. A venda de produtos para outros jogadores e a simulação de negócios rurais também são características marcantes. Confira, a seguir, mais detalhes sobre Hay Day , como requisitos mínimos e como baixar.

Hay Day é um popular simulador de fazenda do mesmo estúdio responsável por Clash of Clans e Clash Royale — Foto: Divulgação/Hay Day

Passo 1. Abra a Google Play Store e digite " Hay Day " no campo de busca. Em seguida, selecione o jogo no topo dos resultados;

Na Google Play Store, toque no campo de busca na parte superior da tela e busque por 'Hay Day' — Foto: Reprodução/Róbson Martins

Passo 2. Na página do jogo na Google Play Store , toque em "Instalar" para baixá-lo. Aguarde o fim do download para então tocar em "Abrir".

Passo 1. Abra a App Store e pesquise por " Hay Day " no campo de busca;

Passo 2. Na página do jogo na App Store, toque em "Obter" para baixá-lo. Caso apareça a solicitação, pressione duas vezes o botão lateral do iPhone. Isso ativará o Face ID, usado para confirmar a instalação do aplicativo.