Como cancelar assinatura do Canva Pro

É possível cancelar a assinatura do Canva Pro de forma fácil pelo computador. O procedimento é útil para quem deseja encerrar a utilização do plano pago do Canva, ou quer finalizar o período de testes gratuito de 30 dias oferecido pela plataforma. Atualmente, a assinatura do serviço custa R$ 289,90 por ano. Vale lembrar que, após o cancelamento, é possível continuar usando os serviços do pacote Pro até o final do período de pagamento vigente. Confira, a seguir, como cancelar a assinatura do Canva Pro pelo PC.