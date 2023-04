O processo pode ser feito em um computador, com qualquer sistema (Windows, macOS ou Linux) via navegador, ou em um dos consoles da linha compatível. Uma boa notícia é que não demora muito e o usuário pode revogar a assinatura em poucos cliques ou menus. Saiba como cancelar o Xbox Game Pass no tutorial a seguir.

O que é o Xbox Game Pass?

O Xbox Game Pass foi lançado pela Microsoft em junho de 2017 e, desde então, permite acessar um grande catálogo de jogos para download e jogo livre, enquanto a assinatura do usuário estiver ativa. Desde então, o Game Pass passou por várias mudanças, incluiu catálogos de outras empresas, como EA Play da Electronic Arts, e também se estendeu para o computador com Windows 10, além de oferecer ainda acesso via nuvem – sem a necessidade de instalar os games, como um streaming.

O Game Pass chegou ao Brasil em agosto de 2017 e hoje está disponível nos seguintes formatos:

Xbox Game Pass Console: custa R$ 29,99 por mês com acesso a centenas de jogos, títulos do Xbox Game Studios disponíveis no mesmo dia do lançamento, benefícios para jogos da Riot Games e descontos diversos. Apenas para Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X;

Game Pass PC: custa R$ 29,99 ao mês e tem os mesmos benefícios da versão para consoles, mas com games compatíveis com PC com Windows 10 ou 11. Esta versão inclui ainda o EA Play, com títulos da Electronic Arts, como FIFA e The Sims.

Xbox Game Pass Ultimate: custa R$ 44,99 mensais e acompanha todos os benefícios anteriores e, adicionalmente, inclui a assinatura Xbox Live Gold, para acesso multiplayer, além de compatibilidade com xCloud, para jogar via nuvem.

Como cancelar o Xbox Game Pass pelo console

Para cancelar o Xbox Game Pass via console, faça o seguinte:

Passo 1. Pressione o botão Xbox, o “X” no meio do controle, para abrir o menu do console;

Passo 2. Em seguida, escolha a opção Configurações;

Passo 3. Escolha a opção Conta;

Passo 4. Por fim, vá em Assinaturas;

Passo 5. A partir daí, escolha a assinatura do Xbox Game Pass para cancelar e confirme.

Como cancelar o Xbox Game Pass pelo PC

Para cancelar o Xbox Game Pass no PC, é preciso usar um computador qualquer e um navegador de Internet. Siga os passos:

Passo 1. Acesse o endereço account.microsoft.com;

Passo 2. Selecione a opção Serviços e Assinaturas, no menu superior;

Passo 3. Encontre sua assinatura do Game Pass e clique em Gerenciar;

Passo 4. Por fim, clique em Cancelar assinatura.

A partir daí, sua assinatura será cancelada. Vale lembrar que os jogos, mesmo que sejam instalados no console ou PC, só funcionarão enquanto o Game Pass estiver com a cobrança ativa em sua conta.

