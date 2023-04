Como colocar duas fotos no Story do Instagram? Veja o guia completo

Colocar duas fotos no Story do Instagram é um procedimento simples. Os usuários do aplicativo, disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ), podem fazer colagens com mais de uma imagem por meio de recursos nativos, como o modo “ Layout ” e a opção de usar a figurinha de imagem . Os conteúdos podem ser personalizados de diversas formas, inclusive com outros elementos disponíveis na rede social, como stickers de figurinhas ou localização.

Além disso, o TechTudo ensina outra forma de incluir mais de uma foto nos Stories – usando apps terceiros, como o Unfold. Confira, no tutorial a seguir, o passo a passo de três maneiras para colocar duas fotos nos Stories do Instagram.

Instagram: tutorial ensina como colocar duas fotos nos Stories

Como colocar duas fotos no Story do Instagram? Veja o guia definitivo

O TechTudo reuniu abaixo três dicas para você aprender como colocar duas fotos no Story do Instagram. A seguir, confira os tópicos que serão abordados nesta lista.

App Unfold permite fazer montagens simples para publicar nos Stories

1. Como colocar duas fotos no story do Instagram com a função Layout

Passo 1. Para colocar duas fotos no story do Instagram, abra a função Stories e toque na opção “Layout”, no menu lateral. A tela será dividida para que você coloque uma foto em cada espaço;

Como colocar duas fotos no mesmo Stories do Instagram: recurso Layout divide a tela para usuário inserir várias imagens

Passo 2. Para colocar especificamente duas fotos, toque em “Alterar grade” e escolha o modelo com dois quadros, seja na horizontal ou na vertical;

Como colocar duas fotos juntas nos Stories do Instagram: rede social permite usar imagens na vertical ou horizontal

Passo 3. Capture a primeira foto ou toque no ícone de figura para selecionar a imagem na galeria do celular;

Como colocar duas fotos no mesmo Stories: Instagram permite adicionar uma imagem de cada vez

Passo 4. A imagem será adicionada ao primeiro campo e, caso queira, você poderá dar zoom na foto usando o movimento de pinça;

Como colocar duas fotos em um Stories: é possível ajustar o tamanho da imagem

Passo 5. Repita o procedimento e adicione a segunda foto ao story. Finalize no botão de check “✓”;

Processo para adicionar duas fotos nos Stories do Instagram

Passo 6. Edite o story como quiser e publique para todos ou apenas para os contatos pertencentes à lista de Melhores Amigos.

Publicando a foto nos Stories após edição

2. Como colocar duas fotos no story do Instagram com o sticker de imagem

Passo 1. Capture um story como quiser. Depois, toque no ícone de figurinha, no menu superior;

Instagram tem sticker para colocar duas fotos nos Stories

Passo 2. Selecione o sticker de imagem, identificado pelo ícone de figura. Então, selecione a segunda foto na sua galeria;

Sticker permite adicionar mais fotos ao story do Instagram

Passo 3. A imagem será adicionada imediatamente ao story. Você pode movimentar a foto como quiser pela tela;

Sticker pode ser movimentado livremente pela tela do aplicativo do Instagram

Passo 4. Nesta etapa, você pode tocar na figurinha para mudar seu formato;

Sticker de imagem pode adotar diversos formatos nos Stories do Instagram

Passo 5. Repita o procedimento e adicione outras imagens para fazer uma colagem. Ao final, edite o story como quiser e publique normalmente.

Story com mais de duas fotos pronto para publicação no Instagram

3. Como colocar duas fotos no story do Instagram com o app Unfold

Passo 1. Faça o download do Unfold no TechTudo e instale o aplicativo no seu dispositivo Android ou iPhone (iOS). Abra o app e escolha um template com duas imagens em uma única montagem. Clique em "Usar este template" para confirmar;

Como colocar duas fotos no story do Instagram com o app Unfold

Passo 2. Toque no ícone de "+" em cima da imagem para incluir as fotos na montagem. O app pedirá autorização de acesso às fotos do seu celular. Aceite em "Permitir Acesso a Todas as Fotos";

Como colocar duas fotos no story do Instagram com o app Unfold

Passo 3. As imagens serão incluídas no template. Agora, você pode personalizar a montagem com diversos recursos visuais, como texto, adesivo, fundo e slideshow. Neste exemplo, vamos incluir uma cor de fundo. Basta clicar na opção desejada na próxima tela;

Como colocar duas fotos no story do Instagram com o app Unfold

Passo 4. Em seguida, prossiga com mais recursos de edição para transformar o template e deixá-lo a sua cara. Ao finalizar a personalização, toque no ícone de seta para cima, no canto superior esquerdo, para salvar a imagem no seu aparelho ou compartilhá-la nas redes sociais;

Como colocar duas fotos no story do Instagram com o app Unfold

Passo 5. Para colocar as duas fotos no Story do Instagram, clique no ícone da plataforma, conforme indicado na imagem abaixo. Agora, toque em "Story" para compartilhar sua montagem nos Stories do Instagram;

Como colocar duas fotos no story do Instagram com o app Unfold

Passo 6. Você será redirecionado para o Instagram. Por fim, escolha se deseja publicar o Story com duas fotos no seus Stories público, ou apenas para os Melhores Amigos.

Como colocar duas fotos no story do Instagram com o app Unfold

Pronto. Agora que você sabe como colocar duas fotos no story do Instagram, aproveite a dica para fazer montagens na rede social.

