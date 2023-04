Como colocar mensagem automática no WhatsApp? Veja o guia completo

Colocar mensagem automática no WhatsApp é possível de duas maneiras diferentes. Com o WhatsApp Business , a versão comercial do mensageiro, você pode configurar uma mensagem automática de boas vindas ou ausência e ainda criar atalhos rápidos para respostas padrão. Por outro lado, no WhatsApp pessoal, não há uma opção nativa para fazer respostas automáticas. Para isso, o usuário precisa usar aplicativos externos, como o WhatsAuto .

O app grátis para celulares Android permite automatizar algumas ações no mensageiro. Entre elas, está a possibilidade de definir uma mensagem como resposta automática às conversas recebidas na plataforma. O recurso é útil para quando o usuário não pode retornar no momento e não quer deixar seus amigos ou clientes sem respostas por muito tempo. No tutorial a seguir, confira como mandar mensagem automática no WhatsApp.

Como colocar mensagem automática no WhatsApp

Como colocar mensagem automática no WhatsApp? Confira o guia completo

O TechTudo reuniu abaixo três dicas para ensinar como colocar mensagem automática no WhatsApp de maneira definitiva. A seguir, confira os tópicos que serão abordados nesta lista.

1. Como colocar mensagem automática no WhatsApp pessoal

O procedimento foi realizado em um Moto E4 com Android 7.1.1 Nougat, mas as dicas valem para qualquer dispositivo com o sistema do Google. Vale lembrar que o aplicativo WhatsAuto não possui versão para iPhone (iOS).

Passo 1. Instale o WhatsAuto no celular. Ao abrir o app pela primeira vez, a ferramenta solicitará acesso aos arquivos, clique em "Continuar". Conceda permissão, caso queira usar a função de salvar status dos seus contatos. Para utilizar o recurso de resposta automática essa permissão não é necessária;

Passo 2. Escolha o texto para a resposta automática. Use uma das opções da lista ou toque sobre o ícone do lápis para escrever uma mensagem personalizada. Neste caso, digite a sua resposta padrão e toque em "Feito" para concluir;

Passo 3. Para habilitar a resposta automática do WhatsAuto, marque a chave à direita de "Resposta automática desativada". Na primeira vez em que isso for feito, será necessário permitir que o aplicativo acesse as notificações do Android. Para isso, ative a opção indicada e confirme;

Passo 4. Com a função de resposta automática do WhatsAuto ativada, qualquer mensagem recebida no WhatsApp será respondida com o texto definido. Para desativar o recurso, acesse a central de notificações do smartphone e toque em "Desligar".

Pronto. Aproveite a dica e use as mensagens automáticas do WhatsAuto para responder seus contatos sempre que não puder fazer isso manualmente.

2. Outras formas de colocar mensagem automática no WhatsApp pessoal

Existem vários aplicativos de terceiros disponíveis na Google Play Store, para Android, que permitem criar respostas automáticas no WhatsApp, sem a necessidade de usar a versão comercial do app.

Alguns exemplos incluem o AutoResponder para WhatsApp e o Watomatic. O primeiro app conta com recursos básicos, como texto de boas-vindas, personalização, envio para grupos, contatos e números desconhecidos. Já o Watomatic, que funciona tanto para mensagens automáticas no WhatsApp quanto no Facebook, possui uma interface sem anúncios.

Por outro lado, quem usa iPhone com jailbreak, o WA AutoReply é uma opção, embora não seja recomendável fazer o processo por motivos de segurança. A partir do iOS 11, é possível usar o recurso "Não Perturbe" para editar mensagens automáticas para SMS e iMessage. Confira, na lista a seguir, uma lista de opções para mandar respostas automáticas no WhatsApp pessoal:

WhatsAuto : cria respostas automáticas e bot personalizado. Pode ser usado em outros aplicativos como o Telegram. Permite personalizar o tempo de resposta;

: cria respostas automáticas e bot personalizado. Pode ser usado em outros aplicativos como o Telegram. Permite personalizar o tempo de resposta; AutoResponder para WhatsApp : possui recursos básicos para criar mensagem automática no WhatsApp, como texto de boas-vindas, personalização e envio para grupos, contatos e números desconhecidos;

: possui recursos básicos para criar mensagem automática no WhatsApp, como texto de boas-vindas, personalização e envio para grupos, contatos e números desconhecidos; Watomatic: funciona para mensagens automáticas no WhatsApp e no Facebook. Permite personalização do texto e possui interface sem anúncios;

funciona para mensagens automáticas no WhatsApp e no Facebook. Permite personalização do texto e possui interface sem anúncios; WA AutoReply: exclusivo para iPhone com jailbreak;

exclusivo para iPhone com jailbreak; "Não Perturbe" do iOS: permite editar mensagens automáticas para SMS e iMessage no "Não Perturbe". Pode ser útil para usuários do mensageiro da Apple.

3. Como colocar mensagem automática no WhatsApp Business

O WhatsApp Business, versão empresarial do mensageiro mais popular do Brasil, possui ferramentas para automatizar respostas. Confira, no tutorial a seguir, como usar o recurso de respostas automáticas no app comercial. Vale lembrar que, para usar o aplicativo, não é necessário possuir um CNPJ ou pagar taxas.

Passo 1. Clique no botão de menu, no canto superior direito da tela. Em seguida, selecione "Configurações";

Passo 2. Toque em "Configurações da empresa" e, depois, em "Mensagem de ausência";

Passo 3. Ative a opção "Mensagem de ausência". Para editar mensagem padrão, selecione o ícone do lápis. Em seguida, digite o texto desejado e toque em "OK";

Passo 4. Clique em "Enviar sempre" para selecionar quando a mensagem deve ser enviada. Toque na opção desejada e, por fim, vá em "Salvar";

Passo 5. Retorne às configurações da empresa. Agora, selecione "Mensagem de saudação". Ative o recurso em "Enviar mensagem de saudação" e clique sobre o ícone do lápis para editar o texto padrão;

Passo 6. Escreva a mensagem desejada e clique em "OK". Agora, toque em "Salvar";

Passo 7. Em "Respostas rápidas", é possível criar atalhos para mandar mensagens padrão. Clique no "+", no canto inferior direito da tela, para criar um novo atalho;

Passo 8. Digite a mensagem e, logo abaixo, o atalho desejado e clique em "Salvar". Na tela de bate-papo, basta digitar "/" e selecionar a resposta rápida. O texto será preenchido e poderá ser enviado normalmente.

Pronto! Aproveite as dicas para criar respostas automáticas e atalhos para mensagens no WhatsApp Business.

