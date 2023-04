Como colocar número elevado (potência) no Word

É possível colocar número elevado no Word de maneiras fáceis. O editor da Microsoft permite transformar os numerais em expoentes usando uma combinação de teclas ou por meio de um recurso nativo que deixa o texto no formato sobrescrito. Em ambos os casos, é possível fazer a alteração em um número específico ou em vários numerais existentes no texto. O recurso é útil para elaborar documentos que contenham equações matemáticas com potência ou ainda indicar notas de rodapé em textos. Confira, a seguir, como colocar número elevado no Word 2013.