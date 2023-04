Como colocar o Google Chrome como navegador padrão no PC

É possível definir o Chrome como navegador padrão do PC por meio de alguns passos simples. A configuração garante que todas as solicitações de navegação na web sejam automaticamente direcionadas para o navegador do Google — em vez de exigir que o usuário escolha manualmente o browser cada vez que abrir um link ou clicar em um arquivo HTML. A alteração é feita por meio da seção "Aplicativos" nas configurações do computador e pode ser realizada em poucos minutos por qualquer usuário.