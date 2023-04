Comparar placas de vídeo , assim como qualquer outro hardware ou eletrônico , costuma ser decisivo antes de optar por um modelo ou outro. Uma forma simples de fazer esta verificação é por meio de sites como o Versus, uma plataforma que permite comparar modelos de GPUs , geralmente com base em números e estatísticas, incluindo testes de benchmark enviados por usuários. As comparações podem ser extremamente úteis para entender qual placa é a melhor opção para suas necessidades específicas, seja para jogos , trabalho ou outra atividade que exija alto desempenho gráfico.

Além do Versus, existem outros sites que oferecem comparações de GPUs, como Technical City e Ask Geek. O que os diferencia é o conjunto de informações e a experiência de uso. Em alguns casos, pode ser interessante comparar os mesmos modelos em mais de um site para obter informações complementares.

2 de 8 Como comparar placa de vídeo? Sites ajudam a analisar GPUs — Foto: Jonathan Lamim/TechTudo Como comparar placa de vídeo? Sites ajudam a analisar GPUs — Foto: Jonathan Lamim/TechTudo

O TechTudo também realiza comparativos detalhados de placas de vídeo. Baseados nas fichas técnicas e em dados de sites especializados em benchmarks, esses comparativos trazem as informações mais importantes para o leitor de forma simples e organizada. Tópicos como recursos, consumo, especificações, preço e disponibilidade são analisados nas matérias.

Alguns dos comparativos de placas de vídeo feitos pelo TechTudo:

Como comparar modelos de placas de vídeo no site Versus?

Passo 1. Acesse o Versus (versus.com/br). No site você terá duas possibilidades de comparar as placas: usando a pesquisa na página inicial ou indo até a opção "Placas de Vídeo" no menu superior e escolhendo os modelos desejados entre os mais de 3.300 disponíveis;

Passo 2. Para fazer a comparação a partir da barra de busca, digite o nome da primeira placa de vídeo e selecione-a na lista que será exibida. Um novo campo aparecerá. Repita o processo para selecionar a segunda placa de vídeo. Caso queira comprar mais de dois modelos, basta ir selecionando as placas. Para finalizar e ver o resultado, clique em "Comparar";

Passo 3. Outra opção é ir até a seção de "Placas de vídeo" do site para buscar escolher quais placas deseja comparar. Para isso, basta passar o mouse sobre o canto esquerdo superior da tela em "Categorias", depois repetir o procedimento na seção "Componentes de computador". Na lista que aparecerá ao lado, clique em "Placas de vídeo";

Passo 4. Nessa página, é possível navegar com alguns filtros, escolhendo a faixa de preço, marca, performance e memória que procura na GPU. Para adicionar um modelo da listagem à comparação, clique sobre o botão "vs" na parte superior direita de cada produto;

Passo 5. Após selecionar todas as placas que deseja comparar, clique no menu "Lista de comparação", localizado no canto inferior direito da tela. Esta aba exibe todos os itens selecionados e permite que você apague placas caso desista de compará-las. Quando estiver tudo pronto, clique no botão "Comparar" para gerar o resultado;

Passo 6. Seja pela barra de busca ou pela navegação por categoria, depois que clicar na comparação, você terá acesso a uma tela com todos os resultados do comparativo. O site apresenta informações como o preço dos modelos e classifica qual das opções é a melhor e justifica com dados de testes e especificações. É possível ver o desempenho das GPUs em cada tópico, como performance de clocks e memória, e ainda conferir uma lista com outras opções de placas parecidas de menor valor.