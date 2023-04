Como comprar ingressos para CCXP 23; veja preços

A CCXP 23 iniciou sua venda de ingressos nesta quinta-feira (6), com preços que variam de R$ 160 a R$ 2.200 no primeiro lote. O evento deste ano acontece entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro e já conta com algumas atrações confirmadas, como a participação do músico Bruce Dickinson, da banda Iron Maiden, e o ator Tyler Hoechlin, que atualmente vive o Superman no HBO Max. Outras atrações e convidados serão revelados ao longo dos próximos meses, mas já é possível garantir sua entrada de forma antecipada. Veja o passo a passo a seguir.