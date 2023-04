Como conectar videogame antigo em TV nova (LED e LCD)

É possível conectar um videogame antigo em uma TV nova, seja LED ou LCD. Apesar do tempo que separa o lançamento dos primeiros consoles caseiros para os dias de hoje, a maioria dos videogames mais populares das décadas de 80 e 90 apresenta componentes compatíveis com televisores modernos. Alguns aparelhos podem ter problemas com sinais analógicos, mas, na teoria, a maioria das TVs disponíveis no mercado atual deveria ser capaz de ler as informações enviadas por um Nintendo ou um Master System Evolution.