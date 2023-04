Como conseguir carvão no Stardew Valley

👉 Vale a pena jogar Stardew Valley? Opine no Fórum do TechTudo

Passo 2. Use sua picareta para quebrar as rochas e encontrar minérios. Há uma pequena chance de achar carvão, representado por pequenas pedras pretas;

Existem mais maneiras de obter carvão em Stardew Valley, embora algumas delas possam não ser as mais baratas. Você pode abrir geodos com o ferreiro Clint ou comprar cada pedra por 150 moedas no primeiro ano e por 250 a partir do segundo. Outras alternativas são usar a carvoaria para transformar dez pedaços de madeira em um carvão e adicionar lixo ou madeira do mar na máquina de reciclagem.