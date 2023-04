Como consultar a restituição do Imposto de Renda 2023 pelo app

Consultar o status de restituição do Imposto de Renda 2023 é possível acessando o aplicativo IRPF, disponível para Android e iPhone (iOS). A ação permite que contribuintes confiram se a declaração de IR já foi processada, está em análise ou se apresenta alguma pendência pela Receita Federal. Segundo o órgão responsável, o primeiro lote da restituição do Imposto de Renda será liberado em 31 de maio. Os pagamentos seguem até o quinto e último lote, que ocorrerá no dia 29 de setembro.