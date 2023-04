Como consultar cartão de confirmação do Concurso Banco do Brasil 2023

Já é possível consultar o local de prova do concurso do Banco do Brasil 2023. O exame ocorre neste domingo (23) e, para saber onde vai realizá-lo, o candidato deve verificar o cartão de confirmação de inscrição. O documento está disponível na página dedicada à prova no site da Fundação Cesgranrio. Ao todo, o Banco do Brasil vai disponibilizar 6 mil vagas de nível médio para todo o país, sendo 4 mil delas para início imediato, com salário de R$ 3.622. No tutorial a seguir, saiba como consultar o cartão de confirmação do Concurso do Banco do Brasil 2023 para saber local e horário do exame.