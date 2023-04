Como diminuir o tamanho de um arquivo PDF? Saiba comprimir documentos

Diminuir o tamanho de um arquivo PDF é um procedimento simples e que pode ser feito gratuitamente pelo site SmallPDF. O recurso é útil para quem precisa comprimir documentos muito grandes para enviar por e-mail ou compartilhar online. A plataforma reduz o tamanho do arquivo em até 99% e permite que o usuário visualize uma prévia do arquivo compactado, para conferir a qualidade da redução. Ao final, é possível baixar o PDF facilmente para o computador. Confira, no tutorial a seguir, como reduzir o tamanho de um arquivo PDF.