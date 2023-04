É possível escrever na vertical de forma fácil no Excel. O editor de planilhas da Microsoft permite mudar a orientação do texto rapidamente por meio de um recurso nativo de inclinação dos caracteres. O usuário pode girar o texto em sentido horário ou anti-horário e espelhar as letras, função que é útil para criar menus e títulos laterais. Também há a opção de inclinar as frases em graus específicos, criando textos verticais e inclinados. Confira, no passo a passo a seguir, como escrever na vertical no Excel 2013 de duas formas diferentes.