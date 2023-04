Como fazer backup no iPhone (iOS)? Confira o guia definitivo

Fazer backup do iPhone ( iOS ) no iCloud ou no PC ( Windows ou macOS ) é um passo importante para manter as informações salvas no dispositivo seguras e protegidas. A cópia de segurança fica armazenada na nuvem, e pode ser recuperada sempre que necessário. Ela é útil principalmente nos casos em que o celular para de funcionar, por exemplo, já que, com o recurso, você não corre o risco de perder nenhum dado importante que tenha sido salvo no aparelho.

Veja, a seguir, o que é backup no iPhone (iOS) e para que ele serve. Nas linhas abaixo, você ainda pode conferir como agendar backups automáticos no celular, como restaurar uma cópia de segurança caso tenha trocado de aparelho, e o que fazer quando o espaço de armazenamento do iCloud não for suficiente para concluir o backup do dispositivo. Além disso, você também pode checar uma dica gratuita para aumentar o espaço livre do iCloud.

1 de 13 iPhone: veja como fazer backup no iCloud — Foto: Rubens Achilles/TechTudo iPhone: veja como fazer backup no iCloud — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

📝 De quanto em quanto tempo o iPhone faz backup? Confira no Fórum do TechTudo

Tudo sobre backup no iPhone (iOS)

O TechTudo reuniu abaixo oito dúvidas sobre o backup no iPhone (iOS) para você entender tudo sobre a cópia de arquivos. A seguir, confira os tópicos que serão abordados nesta lista.

O que é backup no iPhone e para que serve? Como fazer backup no iPhone? Como agendar backups automáticos no iPhone? Como restaurar um backup do iPhone? Não consigo fazer backup por falta de espaço. Como resolver? Como comprar espaço no iCloud ? Como fazer backup do iPhone (iOS) em um PC com Windows? Como fazer backup do iPhone (iOS) em um macOS?

2 de 13 Como fazer backup no iPhone (iOS)? Veja o guia definitivo — Foto: Laura Storino/TechTudo Como fazer backup no iPhone (iOS)? Veja o guia definitivo — Foto: Laura Storino/TechTudo

1. O que é backup no iPhone e para que serve?

O backup do iPhone (iOS) é uma cópia de segurança de todos os dados armazenados no dispositivo, que fica salva na nuvem e evita a perda de informações caso o celular pare de funcionar. O recurso também é útil por facilitar a troca de dispositivos, já que permite que todos os dados sejam copiados e transmitidos de um smartphone para o outro de forma simples e prática.

De maneira geral, o backup serve para proteger as informações que foram guardadas no celular. Ele pode salvar os dados de apps, os ajustes do dispositivo, as Telas de Início e a posição em que os aplicativos estão no celular, as mensagens recebidas no iMessage, as fotos capturadas e salvas na galeria do telefone e até o histórico de compras dos serviços da Apple. Além disso, a cópia de segurança do iPhone pode, também, salvar os backups do Apple Watch.

2. Como fazer backup no iPhone?

Para fazer backup no iPhone (iOS) usando o iCloud, abra os ajustes do celular e toque sobre o seu nome. Em seguida, clique sobre a aba "iCloud" e, depois, sobre "Backup do iCloud";

3 de 13 Configurando o backup no iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro Configurando o backup no iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Para prosseguir, clique em "Fazer Backup Agora" e aguarde alguns instantes até que o backup seja concluído.

4 de 13 Iniciando o backup no iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro Iniciando o backup no iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro

3. Como agendar backups automáticos no iPhone?

É possível habilitar os backups automáticos do iPhone (iOS) de forma simples, o que pode agilizar o o armazenamento da cópia de segurança no iCloud. Para isso, acesse os ajustes do dispositivo, clique sobre o seu nome e, depois, sobre "iCloud";

5 de 13 Configurando o backup no iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro Configurando o backup no iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Na próxima tela, toque sobre "Backup do iCloud" e habilite a chave a lado de "Fazer Backup Deste iPhone". A partir de então, o iCloud irá fazer o backup automático do iPhone (iOS) diariamente sempre que o dispositivo estiver com a tela bloqueada e conectado ao carregador e à rede Wi-Fi.

6 de 13 Configurando o backup automático do iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro Configurando o backup automático do iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro

4. Como restaurar um backup do iPhone?

Para restaurar um backup salvo no iCloud, você deve seguir os passos que aparecerão na tela de configuração inicial do iPhone. Portanto, só é possível concluir esse passo se o seu celular for novo ou estiver formatado para as configurações de fábrica.

Ao ligar o celular novo ou formatado, siga as etapas de configuração descritas até chegar à tela "Apps e Dados". Nesse ponto, se houver um backup disponível, clique sobre a opção "Restaurar de um Backup do iCloud" e faça login usando o seu ID Apple.

7 de 13 Restaurando um backup no iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Apple Restaurando um backup no iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Apple

Para prosseguir, selecione o backup mais recente e aguarde até que a transferência seja concluída. Vale dizer que esse passo pode levar de alguns minutos até algumas horas até que seja finalizado, a depender da quantidade de dados a serem recuperados.

5. Não consigo fazer backup por falta de espaço. Como resolver?

Se você não possui espaço livre no iCloud, não será possível concluir o backup. Nesse caso, você pode comprar mais armazenamento na nuvem ou excluir alguns arquivos do iPhone que podem ocupar espaço, como aplicativos muito pesados, por exemplo.

Uma dica que também pode ser útil nesses casos é desativar o backup do app Fotos do iPhone (iOS) e usar o Google Fotos como alternativa. Para isso, vá até os ajustes e clique sobre seu nome. Depois, toque em "iCloud", "Fotos" e desative a opção "Sincronizar este iPhone".

8 de 13 Desativando o backup do app Fotos para liberar espaço no iCloud — Foto: Reprodução/Clara Fabro Desativando o backup do app Fotos para liberar espaço no iCloud — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Mas, antes de realizar o procedimento, vale conferir se o backup do Google Fotos está ativado. Nesse caso, abra o app no iPhone (iOS) e clique sobre sua foto, no canto superior direito da tela. Em seguida, toque sobre "Backup" e confirme se as fotos e vídeos estão salvos na nuvem.

Para manter o armazenamento da cópia de segurança em modo automático, clique sobre o ícone de engrenagem no canto superior e confira se a chave ao lado de "backup" está ativada.

9 de 13 Ative o backup de suas imagens no Google Fotos para iPhone — Foto: Divulgação/Google Ative o backup de suas imagens no Google Fotos para iPhone — Foto: Divulgação/Google

6. Como comprar espaço no iCloud ?

Caso o armazenamento livre no iCloud não seja o suficiente para concluir o backup, também é possível comprar mais espaço. Para isso, acesse os ajustes do telefone, clique sobre seu nome e, depois, em "iCloud". Por lá, toque sobre "Gerenciar Armazenamento da Conta" e, em seguida, clique em "Comprar Mais Espaço" ou "Mudar de plano".

10 de 13 Comprando mais espaço de armazenamento no iCloud — Foto: Reprodução/Clara Fabro Comprando mais espaço de armazenamento no iCloud — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Na sequência, confira as opções disponíveis e selecione a mais adequada para você. Para continuar, clique em "Comprar", no canto superior direito da tela e conclua a operação.

11 de 13 Concluindo compra de serviço no iCloud — Foto: Reprodução/Clara Fabro Concluindo compra de serviço no iCloud — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Vale lembrar que, ao se cadastrar no iCloud, você ganha automaticamente 5 GB de armazenamento grátis. Se precisar de mais armazenamento do iCloud ou quiser acesso a recursos premium, você deve fazer upgrade para o iCloud+ . Confira, a seguir, os preços e opções de armazenamentos praticados no Brasil:

50 GB: R$ 3,50

200 GB: R$ 10,90

2 TB: R$ 34,90

7. Como fazer backup do iPhone (iOS) em um PC com Windows?

Caso não queira usar o iCloud para realizar o backup, também é possível fazê-lo pelo PC com Windows. Confira o passo a passo abaixo.

Conecte o seu iPhone ao seu computador usando um cabo USB ou adaptador; Abra o aplicativo iTunes no seu PC. Se você não tem o iTunes instalado, baixe-o gratuitamente do site da Apple e instale-o no seu computador; Quando o iTunes reconhecer o seu iPhone, clique no ícone do iPhone na barra superior da janela do iTunes; Na seção "Resumo" do iTunes, clique em "Fazer backup agora" para iniciar o backup do seu iPhone; Aguarde o processo de backup ser concluído. O tempo de conclusão do backup varia dependendo da quantidade de dados que precisa ser armazenado; Quando o backup estiver concluído, você pode verificar se ele foi bem-sucedido na seção "Resumo" do iTunes. Lá, você verá a data e a hora do último backup.

12 de 13 Como fazer backup do iPhone (iOS) em um PC com Windows — Foto: Reprodução/Apple Como fazer backup do iPhone (iOS) em um PC com Windows — Foto: Reprodução/Apple

Certifique-se de manter o seu computador ligado e conectado ao iPhone até que o processo de backup esteja completo.

Você também pode configurar o iTunes para fazer backups automáticos do seu iPhone sempre que o dispositivo estiver conectado ao computador. Para fazer isso, selecione "Preferências" no menu do iTunes e clique na guia "Dispositivos". Em seguida, marque a opção "Fazer backup automaticamente quando este iPhone estiver conectado".

8. Como fazer backup do iPhone (iOS) em um macOS?

Se você não quer realizar o backup pelo iCloud, também é possível fazê-lo pelo macOS. Confira o tutorial a seguir.

Conecte o seu iPhone ao seu Mac usando um cabo USB ou adaptador; Abra o aplicativo Finder no seu Mac. O Finder é o gerenciador de arquivos padrão do macOS. (No macOS 10.15 ou superior, é necessário para usar o Finder para fazer o backup o iPhone. Em versões anteriores do macOS, use o iTunes para fazer o backup do iPhone); Na parte superior da janela do Finder, clique em Geral; Selecione “Faça o backup de todos os dados do iPhone neste Mac”; Para criptografar os dados do backup e protegê-los com uma senha, selecione “Criptografar backup local”; Clique em “Fazer Backup Agora”.

13 de 13 Como fazer backup do iPhone (iOS) em um macOS — Foto: Divulgação/Apple Como fazer backup do iPhone (iOS) em um macOS — Foto: Divulgação/Apple

Certifique-se de manter o seu Mac ligado e conectado ao iPhone até que o processo de backup esteja completo. Você também pode conectar o iPhone ao computador sem fios se configurar a sincronização via Wi-Fi.

Com informações de Apple (1/2/3/4/5)

Veja também: assista ao vídeo a seguir e saiba como acessar o backup do Google Fotos