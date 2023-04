Como gravar tela do PC no Windows 11

Gravar a tela do PC no Windows 11 é um procedimento simples e que pode ser realizado sem baixar nada. O usuário pode fazer a gravação usando o Xbox Game Bar, programa nativo do sistema operacional. O software é destinado a capturas de tela e gravações de jogatinas no computador, mas também pode ser utilizado para gravar a navegação fora dos games — em ambientes como a área de trabalho, navegadores ou outros programas. Confira, a seguir, como gravar a tela do PC no Windows 11 e como acessar os vídeos gravados.