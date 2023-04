É possível gravar vídeos com a tela do celular desligada em celulares Android , usando o aplicativo Record Video Background. O app fornece a opção de gravação tanto com a câmera traseira, quanto com a frontal, funcionando como uma boa alternativa para os usuários. Vale mencionar, também, que o app não exibe nenhum tipo de notificação. Esse recurso pode ser útil fazer gravações casuais, para realizar “trollagens” entre amigos, ou até mesmo criar registros de casos mais sérios.

Nas próximas linhas, confira um tutorial preparado pelo TechTudo de como realizar essas gravações às escondidas. É sempre importante lembrar, porém, que aplicativos como este jamais devem ser utilizados de forma ilegal.

Como gravar vídeos no Android mesmo com a tela do celular desligada

Como gravar a tela do Android usando o Real Video Background

Passo 1. Abra o aplicativo Real Video Background e, inicialmente, toque no ícone de engrenagem para ir até o campo de “Configurações”. No campo “Video camera”, escolha a opção “Back”, para a gravação ser feita com a câmera traseira, ou “Front” para ser realizada com a câmera frontal;

Seleção do tipo de câmera a ser utilizada nas configurações do aplicativo Record Video Background

Passo 2. Ainda dentro das configurações, é possível realizar algumas alterações, a exemplo da qualidade do vídeo. Em “Vídeo quality”, opte por “High quality” para uma alta qualidade;

Alteração na qualidade dos vídeos gravados no aplicativo Record Video Background

Passo 3. Por fim, outra configuração importante é escolher o destino da gravação. Em “Change vídeo path”, escolha a pasta onde deseja armazenar os arquivos;

Seleção de pasta de destino de vídeos gravados no aplicativo Record Video Background

Passo 4. Feitas as configurações, é hora de partir para a gravação. Clique no círculo disponível na tela. Neste momento, será exibido o tempo da gravação que está sendo feita. Mesmo com a tela bloqueada, a gravação vai seguir;

Ação de gravar vídeos enquanto simula uso do celular no aplicativo Record Video Background

Passo 5. É possível clicar em “Show preview” para ativar a configuração de sobreposição a outros apps. Essa função que permite que os usuários continuem usando o celular enquanto as gravações de tela continuam sendo feitas no dispositivo. Para isso, o usuário será direcionado para a aba de configurações, e precisa clicar no app para ativar a função “Permitir sobreposição a outros apps”;

Ativação da função "Sobreposição a outros app" no aplicativo Record Video Background

Passo 6. Para interromper a gravação, basta tocar novamente no círculo. Em seguida, é necessário tocar no ícone de pasta do app para visualizar as gravações realizadas;

Os vídeos gravados no aplicativo Record Video Background ficam disponíveis na pasta selecionada pelo usuário

Passo 7. Ao tocar na opção, todas as gravações feitas dentro do aplicativo ficarão disponíveis na pasta intitulada de “My albums”. Toque em um dos vídeos para conferir o conteúdo;

Seleção de vídeos gravados no aplicativo Record Video Background na pasta "My albums"

Passo 8. Caso o usuário deseje compartilhar um dos vídeos, o procedimento é simples. Selecione um dos arquivos na pasta e aperte no ícone de compartilhamento. Escolha como deseja compartilhar, como, por exemplo, pelo WhatsApp;

Compartilhamento de vídeos produzidos no aplicativo Record Video Background

Passo 9. A gravação também pode ser removida de dentro do aplicativo. Para isso, é preciso selecionar o vídeo e, depois, clicar nos três pontinhos. Em seguida, aperte em “Delete” para o arquivo ser deletado e confirme o procedimento.

Vídeos gravados com o aplicativo Record Video Background podem ser apagados na opção "Delete"

