Como identificar a geração do processador Intel ou AMD

Conhecer a geração do processador de um notebook ou PC é essencial para garantir o melhor desempenho da máquina. Ao entender a compatibilidade da CPU , por exemplo, é possível otimizar o funcionamento do sistema operacional e de diversos aplicativos , o que torna o PC mais ágil e menos sobrecarregado. Também é útil para identificar se e quando é necessário fazer um upgrade do hardware. Intel e AMD são duas das maiores fabricantes de processadores do mercado. Seus chips estão presentes em boa parte dos computadores e descobrir sua geração pode ser fácil e rápido.

Seja em um dispositivo para trabalho ou num PC gamer, conhecer bem as especificações de seus componentes é o primeiro passo para ter a melhor usabilidade possível do aparelho. Confira, nas próximas linhas, o tutorial que o TechTudo preparou para ajudar a identificar a geração de um processador Intel ou AMD e aumente o desempenho do seu notebook ou PC.

Qual é o meu processador? Descubra via Gerenciador de Tarefas do Windows

Passo 1: Pressione a combinação de teclas Ctrl + Shift + Esc para abrir o Gerenciador de Tarefas do seu computador. Caso a janela do Gerenciador de Tarefas abra minimizada, clique em "Mais detalhes" no canto inferior esquerdo;

Utilize as teclas Ctrl + Shift + Esc para abrir o gerenciador de tarefas do seu PC ou notebook

Passo 2: Clique na aba "Desempenho" na parte superior da janela. Selecione "CPU" no painel esquerdo. No canto superior direito da janela, você verá o nome completo do processador e demais informações do componente;

Nome e informações de CPU da AMD no gerenciador de tarefas do Windows

Passo 3: Agora que você tem o nome completo do processador, veja como identificar a geração tanto para os processadores da AMD quanto para os da Intel.

Como identificar a geração de processadores AMD

Para saber qual a geração de um processador da AMD, observe o nome do componente. O número que vem depois do segundo espaço após a palavra "Ryzen" indica a geração do chip. Por exemplo, no processador "AMD Ryzen 3 2200G", o número 2 indica que é um processador de 2ª geração.

A AMD tem se consolidado como uma forte concorrente com suas linhas Ryzen, incluindo Ryzen 3, 5, 7 e 9, além das séries Threadripper e Epyc para uso em servidores e estações de trabalho.

Nome e informações de CPU da Intel no Gerenciador de Tarefas do Windows

Como identificar a geração de processadores Intel

Da mesma forma, se você quer identificar a geração de um processador da Intel, basta olhar para o nome do componente. Nesse caso, o número que indica a geração é o primeiro depois o hífen após a palavra "Core". Por exemplo, no processador "Intel(R) Core(TM) i5-8250U", o número 8 indica que é um processador de 8ª geração. Mas é importante lembrar que já existem processadores de 10ª, 11ª e 12ª geração — portanto, se o primeiro número depois do hífen for "1", observe também o numeral seguinte.

A Intel, com suas séries Core i3, i5, i7 e i9, oferece uma variedade de processadores de várias gerações, cada uma com melhorias significativas em termos de desempenho e eficiência energética.

Descobrindo informações sobre o processador no Windows 11

Passo 1. Para saber mais sobre o processador de um PC com Windows 11, o primeiro passo é acessar o Painel de Configurações. No menu lateral, selecione a opção "Sistema" e, em seguida, a opção "Sobre";

Na seção "Sobre", dentro do "Sistema" do Windows 11, estão as informações sobre o processador do PC

Passo 2. Na tela, você verá todas as informações sobre o Windows, o processador, memória e outros detalhes. Assim, para descobrir a geração do processador Intel ou AMD, é só seguir as orientações anteriores.