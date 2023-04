Como jogar a demo de Street Fighter 6 no PS4, PS5, PC ou Xbox

Street Fighter 6 chega somente no dia 2 de junho, mas já ganhou uma demonstração gratuita que pode ser baixada no PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X, Xbox Series S e PC, via Steam. A demo exige cerca de 25 GB de espaço livre disponível para ser instalada e permite experimentar uma luta entre Ryu e Luke, personagens centrais da trama. Além disso, há a possibilidade de criar um lutador do zero para jogar o modo de aventura do jogo.