Como jogar de Malphite no LOL: veja dicas de runas, builds e counters

Malphite é um campeão icônico no League of Legends , game MOBA da Riot Games e disponível gratuitamente para Windows e macOS . O Fragmento do Monolito é conhecido por suas habilidades de controle de grupo e grande durabilidade, além de ser uma das principais escolhas em composições que precisam de um tank capaz de absorver dano enquanto protege seus aliados.

Sua gameplay é relativamente simples, mas requer um bom posicionamento e timing para maximizar seu potencial. Sabendo disso, o TechTudo montou um tutorial com as principais runas, builds e counters para ajudar a melhorar o seu desempenho com o Malphite. Vale mencionar que este guia foi baseado no patch 13.7. Confira a seguir.

Habilidades

Escudo de Granito (Passiva)

A habilidade passiva de Malphite concede a ele um escudo equivalente a 10% de sua vida máxima e uma quantidade adicional de resistência a ataques básicos. Quando Malphite não sofre dano por um período de tempo, o escudo é restaurado. Assim, ela fornece resistência e proteção adicional, permitindo que ele permaneça na linha de frente por mais tempo.

Fragmento Sísmico (Q)

Com a habilidade "Q", Malphite é capaz de lançar um pedaço de rocha no inimigo, causando dano no momento do impacto e reduzindo a Velocidade de Movimento do adversário por três segundos. Essa skill permite que Malphite prejudique a mobilidade do inimigo e "roube" essa velocidade pra si.

Trovoada (W)

Ao usar a habilidade "W", Malphite desfere um ataque extremamente poderoso que cria uma onda sonora. Por um curto período de tempo, seus ataques criam ondas de choque à sua frente, o que causa dano em área e afeta múltiplos inimigos de uma só vez.

Estrondar Terreno (E)

Com a habilidade "E", Malphite dá um golpe no chão, que causa dano mágico ao inimigo com base em sua própria Armadura. Além disso, a skill reduz a Velocidade de Ataque dos oponentes atingidos por um curto período. Essa habilidade permite que Malphite cause dano significativo aos seus adversários e reduza a efetividade de seus ataques.

Força Incontrolável (R)

Com a habilidade ultimate, Malphite é capaz de se lançar em alta velocidade em direção a um local desejado, causando dano aos inimigos atingidos e jogando-os para o ar. Essa skill é frequentemente usada como uma forma de iniciar uma luta, permitindo que Malphite cause dano e interrompa os inimigos, dando vantagem para seu time.

Ordem das Habilidades

Ordem de habilidades | Malphite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Fragmento Sísmico Q Q Q Q Q Trovoada W W W W W Estrondar Terreno E E E E E Força Incontrolável R R R

Runas e Feitiços

Sobre os feitiços, a combinação mais popular é "Teleporte e Flash", tendo em vista que ela amplia o potencial de participação do campeão de teamfights. No entanto, "Incendiar" também é uma alternativa válida dependendo da situação. Quanto às runas, "Aperto dos Mortos-vivos" é a melhor opção para Malphite, já que ele consegue tankar e se curar durante a rota.

Aperto dos Mortos-vivos

Essa runa faz com que Malphite tenha uma fase de rotas segura, tendo em vista que ele pode se curar constantemente e causar um bom dano nos ataques básicos, deixando-o com uma boa vantagem perante seu adversário.

Exemplos de builds

Atualmente, Malphite se aproveita de uma build focada em resistência, já que, ele precisa segurar todo o dano inimigo e fazer uma espécie de "parede" para seu time. Sendo assim, é válido começar com "Manopla dos Glacinatas", prosseguindo com "Égide de Fogo Solar" e podendo alternar o terceiro item entre "Força da Natureza" ou "Armadura de Espinhos", de acordo com o dano inimigo. Por fim, as opções de botas são: "Botas Galvanizadas de Aço" ou "Passos de Mercúrio".

Início

Itens míticos e essenciais

Exemplo de build final e itens situacionais

Dicas

Aproveite o seu grande poder de iniciação: Malphite é um tank com uma ultimate extremamente forte, capaz de jogar vários inimigos para o ar. Use isso a seu favor e seja o responsável por iniciar as lutas de seu time, permitindo que seus companheiros de equipe causem dano sem se preocupar tanto com a defesa;

Aproveite sua habilidade passiva para absorver dano: A skill é uma grande fonte de defesa para ele. Use-a para resistir a situações de combate mais prolongadas, para que você possa permanecer mais tempo na linha de frente;

Seja flexível com quanto a build: Dependendo do jogo, as necessidades de seu time podem variar. Se no outro time tiver muito dano mágico, opte por itens como "Passos de Mercúrio" e "Força da Natureza". Caso o dano adversário for majoritariamente físico, faça "Botas Galvanizadas de Aço" e "Armadura de Espinhos".

Counters

Fiora: Ela é capaz de desviar facilmente da ultimate de Malphite usando sua habilidade "Ripostar". Além disso, ela tem alta mobilidade e pode facilmente evitar as habilidades de controle de grupo do Fragmento do Monolito;

Darius: Um counter de Malphite que pode vencer facilmente as trocas 1v1. Ele tem uma grande capacidade de dano e pode facilmente superar a defesa de Malphite com sua ultimate. Além disso, Darius é menos dependente de mana em comparação com Malphite, o que significa que ele pode continuar a pressionar seu adversário, mesmo se Malphite tentar recuar;

Vayne: Ela tem um alto potencial de dano, que pode facilmente superar a defesa de Malphite. Além disso, Vayne possui seus rolamentos, que lhe permite desviar facilmente do ultimate de Malphite.

