Como jogar de Milio no LOL: guia com dicas de runas, builds e counters

Milio, a Chama Gentil, é o campeão mais recente do League of Legends (LOL), MOBA da Riot Games . Ele foi lançado no dia 22 de março como parte principal da atualização 13.6 e aumentou o leque de campeões suportes no game. Suas habilidades envolvem magias de médio alcance e focadas em proteger e potencializar aliados. O estilo de Milio é simples de entender na prática, tornando-o uma opção bastante convidativa para jogadores iniciantes na função de suporte.

Sabendo disso, o TechTudo realizou um guia, baseado no patch 13.6, explicando a respeito das habilidades, runas, builds e outras dicas a respeito da Chama Gentil. Confira, a seguir, várias dicas para poder jogar bem com o campeão.

1 de 10 Confira o guia do Milio, novo campeão suporte do MOBA League of Legends, da Riot Games — Foto: Divulgação/Riot Games Confira o guia do Milio, novo campeão suporte do MOBA League of Legends, da Riot Games — Foto: Divulgação/Riot Games

👉 Como mostrar maestria em LOL? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Habilidades

A Todo o Vapor (Passiva)

Graças à passiva de Milio, as habilidades do campeão contam com uma interação muito interessante com os aliados. Basta uma habilidade do campeão encostar em um aliado para que ele tenha um bônus de 15% do dano de ataque como dano mágico no próximo ataque ou habilidade que for utilizar.

Há ainda 27 de dano mágico ao longo de 1,5 segundo. Saber utilizar da passiva do Milio, com um bom posicionamento e atenção, pode fazer a diferença nas lutas na rota inferior e entre equipes, graças ao bônus de dano capaz de levar mais tranquilidade para seu esquadrão.

2 de 10 Passiva do Milio concede um interessante bônus de dano para os aliados — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Passiva do Milio concede um interessante bônus de dano para os aliados — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Ultramega Chute Flamejante (Q)

Ao ativar a habilidade, Milio chuta uma bola de fogo. Se atingir o inimigo, essa esfera o afasta, ricocheteia, explode e causa dano mágico e lentidão. Se não atingir nada, a habilidade apenas desaparece. Levando em consideração que Milio é um mago suporte, ele possui pouca resistência e precisa de uma arma de desengage para interromper avanços do adversário.

O Ultramega Chute Flamejante é a principal arma de Milio para realizar essa função, sendo muito arriscado utilizá-la sem um bom planejamento. Durante a fase de rotas, é interessante seu uso nos minions para tentar fazê-la ricochetear e cair nos inimigos.

3 de 10 Ultramega Chute Flamejante é uma boa ferramenta para desengage e poke — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Ultramega Chute Flamejante é uma boa ferramenta para desengage e poke — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Fogueira Aconchegante (W)

Uma habilidade puramente de suporte. Com ela, Milio lança uma fogueira que persegue o aliado e concede aumento no alcance do ataque, cura enquanto a habilidade está ativa e ainda carrega o bônus da passiva "A Todo o Vapor". A fogueira ainda pode seguir outro aliado em caso de reconjuração de Milio.

4 de 10 Fogueira Aconchegante leva um pouco ais de tranquilidade para Milio e os aliados com o aumento de alcance nos ataques básicos — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Fogueira Aconchegante leva um pouco ais de tranquilidade para Milio e os aliados com o aumento de alcance nos ataques básicos — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Abraços Quentinhos (E)

Abraços Quentinhos é outra habilidade de Milio focada em dar suporte aos aliados. Basicamente, ela concede escudo e velocidade de movimento para o companheiro de equipe, podendo ser utilizado tanto defensivamente quanto no momento de seu próprio avanço. Vale destacar que a habilidade possui duas cargas, e ambas acumulam no mesmo alvo.

5 de 10 Se bem utilizado, Abraços Quentinhos pode ser uma arma muito perigosa para os adversários — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Se bem utilizado, Abraços Quentinhos pode ser uma arma muito perigosa para os adversários — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Sopro de Vida (R)

A ultimate de Milio é o terror para os campeões que dependem de seus controles de grupo para brilhar. Ao ser ativada, Sopro de Vida lança chamas nos aliados, livrando-os de efeitos debilitantes e imobilizadores, curando-os e ainda garantindo um bônus de tenacidade por 3 segundos. Se bem utilizada, pode salvar seus aliados e assegurar vitórias em lutas de equipes.

6 de 10 Sopro de Vida pode frustrar combos adversários e virar uma luta para a equipe de Milio no LOL — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Sopro de Vida pode frustrar combos adversários e virar uma luta para a equipe de Milio no LOL — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Ordem das Habilidades

No momento, a maioria dos jogadores de Milio priorizam o Ultramega Chute Flamejante (Q) primeiro. Depois, potencializam a Fogueira Aconchegante (W). Há um bom número de jogadores que optam por priorizar os Abraços Quentinhos (E) primeiro, mas a popularidade em utilizar os pontos de nível iniciais no Q e W é maior, dando a entender que, para o patch 13.6, essa é a melhor escolha.

Ordem de habilidades | Milio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ultramega Chute Flamejante Q Q Q Q Q Fogueira Aconchegante W W W W W Abraços Quentinhos E E E E E Sopro de Vida R R R

Feitiços de Invocador

Há três opções muito populares para o Milio: Flash + Incendiar, Flash + Exaustão e Flash + Curar. A combinação com "Curar" é a menos escolhida, visto que o campeão já possui recursos para recuperar a vida dos aliados. A segunda mais popular é a combinação com "Exaustão", que aparenta ser uma opção mais situacional para segurar o ímpeto de determinados campeões. Por fim, o feitiço mais popular é o "Incendiar", para assegurar os abates principalmente no early game pela rota inferior e servir como "corta-cura".

Runas

Por ser um mago suporte, não é surpresa que Milio utilize a árvore de feitiçaria. Nela, a runa perfeita para o campeão é a "Invocar Aery". Além de auxiliar no poke, a runa também fortelece um pouco as habilidades de cura e de conceder escudo do Milio. As outras runas da árvore são "Faixa de Fluxo de Mana", pelo sustain de mana; "Transcedência", para aumentar a aceleração de habilidade, e "Chamuscar", devido ao dano extra causado.

Já a árvore secundária é de determinação, com as runas "Osso Revestido", que concede um pouco de resistência, e "Revitalizar", para fortalecer curas e escudos em alvos com menos de 40% de vida.

7 de 10 Runas para o campeão Milio no LOL; confira dicas para mandar bem com o personagem — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Runas para o campeão Milio no LOL; confira dicas para mandar bem com o personagem — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Exemplo de build

Não há muitas variações de builds para o Milio no momento. Para começar, o item mítico definitivo para o campeão é o Hino Bélico de Shurelya, graças aos seus status base e ativo de velocidade de movimento.

O Regenerador de Pedra Lunar é outra opção de item mítico, mas é bastante situacional e ofuscado pelo Hino Bélico de Shurelya. Até por essa razão que o Espelho de Bandópolis é uma ótima opção de item inicial, para começar a receita de seu item mítico com mais poder de habilidade e regeneração de mana.

8 de 10 Itens iniciais para o Milio no LOL, MOBA da Riot Games — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Itens iniciais para o Milio no LOL, MOBA da Riot Games — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Botas Ionianas, Turíbulo Ardente e Redenção também são itens muito unânimes entre os jogadores de Milio. No entanto, embora não esteja entre os mais populares, o Cajado Aquafluxo também se apresenta como ótima opção, principalmente para fortalecer as habilidades de cura e escudo.

9 de 10 Itens essenciais e situacionais do Milio no LOL; veja quais usar — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Itens essenciais e situacionais do Milio no LOL; veja quais usar — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Dicas

Contra campeões corpo a corpo, abuse de seu alcance para manter vantagem de vida na rota. Sempre que possível, utilize de seu ataque normal para diminuir a barra de vida do adversário de pouco em pouco;

Ainda na rota, use do Ultramega Chute Flamejante (Q) nos minions para a chama rebater e explodir nos adversários. Para melhorar a luta na rota, avance com o Abraços Quentinhos (E) ativado em você mesmo e aproveite dos bônus da habilidade e de seu ataque básico fortalecido para causar mais dano;

A Fogueira Aconchegante (W) é interessante também para as lutas na rota por conta do aumento do alcance do ataque básico. No entanto, é mais interessante usar com seu atirador, se vocês tiverem uma boa sinergia;

Seu posicionamento em lutas de equipes é muito importante, pois, em segurança, você poderá utilizar do Sopro de Vida (R) e livrar seus aliados de qualquer controle de grupo. Fique sempre na retaguarda, afastado do perigo e no alcance para fortalecer seus companheiros.

Counters

Magos com pouca mobilidade como o Milio sofrem, geralmente, contra campeões capazes de realizar fortes engages com muitos controles de grupo. No entanto, Milio tem em sua ultimate um "Purificar", que diminui um pouco a ameaça dessa categoria de campeão. Ainda assim, o personagem aparenta não lidar bem contra outros tipos de adversários. Por exemplo, campeões com "hooks", como o Thresh, e principalmente o Blitzcrank, que pode conseguir um abate na Chama Gentil apenas com um Puxão Biônico (Q) e iniciar uma bola de neve na rota.

As poucas ferramentas de dano de Milio também abrem espaço para suportes que precisam de tempo para crescer e impactar de verdade em sua equipe, como a Soraka e a Senna. Contudo, quem aparece no momento como a maior counter do Milio é Annie, com todo o seu burst instantâneo e fácil para varrer a Chama Gentil da rota.