É possível mudar a fonte do Instagram por meio de sites e aplicativos específicos, disponíveis para download grátis no Android e iPhone ( iOS ). Embora a ação não funcione de forma nativa no app da Meta , as letras estilizadas são uma boa opção para garantir um novo visual na rede social. É possível personalizar a bio, legendas de publicações e até mesmo os stories.

Quer saber como colocar fonte diferente no Instagram? Nas próximas linhas, confira um tutorial preparado pelo TechTudo para descobrir como deixar o seu Instagram mais estiloso com o uso de diversas fontes de letras.

1. Como mudar a fonte do Instagram no Story

Passo 1. Ao abrir a tela inicial do Instagram, clique na foto de perfil, localizada na parte superior esquerda, onde está escrito “Seu Story” e o símbolo de “+”. Toque em “Câmera”;

Passo 2. Em seguida, aperte no botão “Aa”. Após isso, clique na tela para começar a digitar e toque no texto para visualizar os tipos de fontes disponíveis. Arraste entre as opções para selecionar uma delas;

Passo 3. Ao clicar no texto, também é possível mudar a cor com um clique no círculo colorido e escolher a que se deseja aplicar. Além disso, o usuário pode clicar no campo do “A” com estrelinhas para adicionar fundo ao conteúdo escrito;

Passo 4. Em seguida, basta clicar no campo inferior escrito “Seus stories” para que o conteúdo seja publicado;

2. Como mudar a fonte do Instagram usando sites

Passo 1. Abra um site gerador de fontes. Neste caso, usaremos o Cool Fonts Online (https://coolfont.org/) para ilustrar o tutorial. Após abri-lo, digite o texto desejado no campo “Entrada de texto”;

Passo 2. Depois de realizar a ação, basta escolher uma das opções de fonte. Com uma selecionada, clique em “Cópia de” para copiar o texto. Depois, basta colar na da rede social, seja na bio ou em legendas de fotos.

3. Como mudar a fonte do Instagram usando app

Passo 1. Dentro da loja de aplicativos, instale e abra um aplicativo de fontes para realizar a ação. Confira uma lista de aplicativo de letras: 5 opções para usar fontes diferentes no celular. Neste caso, o tutorial será reproduzido com o app “Fonts - Teclado para letras”, disponível para os sistemas operacionais Android e iPhone (iOS). Ao abri-lo, clique em “Comece agora" para concordar com os termos de privacidade;

Passo 2. Selecione a data do seu aniversário e clique em “Comece agora”. Após isso, é preciso realizar a configuração do teclado. Para isso, clique em “Ative o Teclado do Fonts”;

Passo 3. No gerenciamento dos teclados, deslize a tecla para o lado para ativar o app;

Passo 4. Após isso, aperte em “Mude para o Fonts” e toque em “Fonts” no campo “Selecione o método de entrada”;

Passo 5. Selecione um dos idiomas e aperte em “OK”. Em seguida, role as opções de fonte e selecione uma;

Passo 6. Após a seleção, digite o texto desejado. Posteriormente, basta selecionar o texto e copiá-lo para colar em algum recurso do Instagram.

Com informações de MakeUseOf

